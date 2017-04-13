Как в Сумах аукцион проводили

Сумська влада реалізувала приміщення за копійки, відверто проігнорувавши реальні можливості отримати кошти на розвиток громади. Потенційні покупці пентхаусу по Харьківська,1 готові були в п’ять разів більше сплатити за приміщення у самісінькому центрі, — сообщает sumy.today. Громадські організації, приватні підприємці і пересічні громадяни із задоволенням сплатили б до міського бюджету суму як мінімум на 20 тис. доларів більшу. От тільки у них не було можливості взяти участь у торгах, на яких за копійки розпродали елітну нерухомість – власність громади. Ми говорили про неефективний процес реалізації комунального майна тут (http://sumy.today/grish-cina-v-sumah-komunalne-mayno-rozproduyut-za-kopiyky). У своєму коментарі начальник Департаменту ресурсних платежів Юрій Клименко зазначив, що нібито 140 кв. м пустували і не користувалися попитом з 2012 р. Через те і було ухвалено рішення реалізувати їх через аукціон. Інтерес до нього і серед покупців виявився не дуже великим. Тільки два претенденти боролися за нього, один із яких відступив вже після першого кроку. Таким чином комунальне майно реалізували приблизно за 5 тис. у.о. Відразу ж після публікації матеріалу про нового власника приміщення, яким до речі виявилася компанія депутата міської ради Віталія Жиленка, з’явилися коментарі декількох потенційних покупців, які не один рік намагалися отримати, орендувати чи купити саме це приміщення. І мова йшла про суму у три-п’ять разів більшу. Зацікавленість у нерухомості в центрі міста виявилася доволі великою. Чому ж її проігнорували? Є рівні, а є рівніші Громадські організації готові були орендувати приміщення на Харьківській, 1 тільки за його краєвид із вікна. Їх не відлякувало те, що воно може потребувати капітального ремонту. Чекали тільки на оголошення конкурсу, щодо оренди комунального майна. Готові були боротися. Не дочекалися. «Приміщення аварійне», — казали вони… «Приміщення не здається в оренду», — казали вони… «Приміщення не буде виставлятися на продаж», — казали вони… Коли ми хотіли зробити тут творчий проект для самозайнятих осіб та громадських організацій. Просто є рівні, а є рівніші», — коментує продаж пентхаусу на Харьківській керівник громадської організації «Бюро європейських цінностей» Ірина Стегній. Люди прагнули об’єднати сумчан різних професій, створивши потужне місце, де можна б було натхненно працювати. Їх бажання орендувати площу, що потребувала капітального ремонту, не було цікавим міській владі. «Ми з друзями маємо громадську організацію, одним з напрямків якої є підтримка самозайнятих осіб. Ми написали проект та хотіли знайти місце для невеликого коворкінгу. Місця, де було б комфортно працювати поруч фрілансерам різних професій. У відділі коммайна нам попередньо дали список вільних приміщень, серед яких не було нічого путнього, хіба що оце на Харківській,1. Ми дуже надихнулися, бо там класний вид з вікна, зручне розташування. І нам навіть сказали, що ми можемо його взяти в оренду, коли буде наступний конкурс. Це було на початку осені 2016 р. Потім воно зникає з переліку об’єктів, які пропонуються для оренди. Нам пояснили, що начебто воно аварійне і тому його ні здавати, ні продавати не будуть. Поки що ми заморозили наш проект. Частково це пов’язано з тим, що більше не знайшли підходящого приміщення», — пояснює громадська діячка. «Аварійність» приміщення не завадила дуже швидко знайти для нього власника. «Якби нам сказали, що ми можемо купити це приміщення за 5 тисяч євро, ми б купили. Ви ж розумієте, що місцезнаходження його дуже класне. Принаймні поборолися за нього, хоча самого приміщення ми не бачили», — говорить Ірина Стегній. Ідеальне місце Ще один сумчанин приватний підприємець Андрій Збукарєв самотужки кілька місяців розшукував власників саме приміщення по Харківській, 1, щоб викупити його. Він спілкувався із мешканцями, побував у тому самому «аварійному» приміщенні, говорив із будівельниками та обслуговуючими організаціями. Жоден із них не знав ані про власників приміщення, ані про можливий продаж чи його оренду. Мешканці цього будинку розповідають, що «про те «горище» постійно хтось та й розпитує». «Мене вже кілька років приваблював саме останній поверх будівлі по Харьківській, 1. По-перше, через те, що він пустував. По-друге, через те, що розташоване приміщення у просто неймовірному місці. Самісінький центр міста, це напевно найвища точка, це панорамний вид на річку Псел, на Харківську вулицю, на історичний центр. Побачивши його, не можливо не закохатися у це місце. Я горів ідею облаштувати тут квартиру, чи створити студію звукозапису, чи продакшн студію. Варіантів безліч», — розповідає Андрій. Але купити ці квадратні метри виявилось проблематично. «Я приходив сюди кілька разів, спілкувався з мешканцями, але вони тільки розводили руками. Одного разу мені пощастило потрапити безпосередню до приміщення. Зазвичай воно було зачинене, але того разу чомусь вхід був вільний. Це було у цьому році, але ще до продажу. Я не експерт з оцінки приміщень, але готовий сказати, що не таке воно й занедбане, яким його хочуть виставити. Там є електрика, там підведені комунікації, там вже пластикові вікна. Так, якісь шибки вибиті, але їх заміна не така вже й вартісна. У будинку працює ліфт. І, якщо я не помиляюсь, тут створено ОСББ. Звісно, воно потребує вкладень, але не таких вже й значних», — говорить підприємець. Цей потенційний покупець спілкувався із обслуговуючими організаціями, які б мали виставляти рахунки за обслуговування приміщення. Від них – жодної корисної інформації. Дійшовши навіть до забудовників, не отримав результату. До управління комунального майна не звертався. Просто не асоціювалася ця нерухомість у самісінькому центрі із комунальною власністю. Сьогодні ж вона вже дійсно стала приватною власністю. «Я готовий був заплатити за нього у тому стані, в якому воно є, 25 тисяч доларів», — зазначив Андрій Збукарєв. В обхід громади Приклад реалізації приміщення на Харківській, 1 не є унікальним. Але він є доволі показовим. Про те, як сьогодні управління комунального майна реалізує нерухомість і як оцінює власність громади, а також чи є ще цікаві подібні «дешеві» варіанти нерухомості говорили із членом громадської експертної комісії Андрієм Зозулінським: Що до приміщення на Харківській 1, то слід розібратись з коректністю оцінки. ТОВ «ОФ «Юніт» оцінило це приміщення у цілих 985 гривень за м2 без ПДВ! Згодом, те ж саме ТОВ «ОФ «Юніт» зробило оцінку вщент зруйнованому приміщенню не в центрі, біля заводу Електрон, за адресою вул. Д. Галицького 77 аж у 1328 гривень за м2 без ПДВ. Тобто на 35% дорожче. Нагадаю, що воно абсолютно зруйноване, без даху, вікон з дірами в стінах. Вартість сумських комунальних квадратних метрів вирізняється своєю дешевизною. Управління коммайна продовжує розпродувати приміщення. На конкурсі 17 травня 2017 року було реалізовано на аукціоні 44 квадратних метри по вул. Троїцькій, 26 громадянину Жаренко В.О. за якихось 108 625 грн. (трохи більше 4 тис. дол.). А також знайшовся власник для приміщення по вул. Тополянській, 28/1 — приватна фірма «Тімвел». Приватизували 158,9 кв. м за 104 910 грн. (це майже 4 тис. дол.) Визначили у цей день і фірму, що проводитиме оцінку ще двох приміщень, — ФОП Міняйло. Практика показує, що після їх оцінки вартість приміщень зазвичай мінімальна. Тому у бажаючих є шанси недорого отримати собі квадратні метри по вул. Герасима Кондратьєва, 140 (100,4 кв. м) і Герасима Кондратьєва, 143 (84 кв. м). Залишається слідкувати за оголошенням про проведення аукціону. Нагадуємо, що знайти оголошення можна тільки у газеті «Ярмарок» і на сайті мерії, пройшовши такий от шлях: «Місто» — «Громадянину» — «Комунальне майно» — «Оголошення конкурсу».