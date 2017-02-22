Как работается на СНПО

«Теперь моя жизнь изменилась»

Александр Эрастов проработал на СНПО, 14 лет простым рабочим, но в 2016 г. был вынужден уволиться с предприятия. Он рассказал нам о порядках, царивших на предприятии и о том, почему пришлось уйти.

«Я устроился на работу в СНПО им. Фрунзе в 2002 или в 2003 году, точно без трудовой книжки уже и не помню. Стал станочником – резчиком металла на ножницах и прессах в цехе №18. Работа мне нравилась, но не нравились условия труда и отношение к рабочим со стороны администрации», — вспоминает Александр Эрастов. По его словам, в цеху не было ни нормальной вентиляции летом, ни нормального обогрева зимой, но администрация на это не обращала никакого внимания, как и на разбитые окна и другие безобразия. Разрозненные обращения рабочих никакого эффекта не давали. Александр долгое время был членом «официального» профсоюза «Машметалл», однако никакой помощи последний в решении проблем рабочих не предоставлял. Более того – когда Александр тяжело заболел и обратился профсоюзу за материальной помощью на лечение, ему её предоставили – в размере… 34 грн., тогда как стоимость только одной ампулы необходимого лекарства составляла 50 грн. После этого Александр вышел из профсоюза. Труд рабочего в цеху №18 был ручным и тяжёлым – поскольку станок обеспечивал только непосредственно резку металла, укладку и погрузку заготовок доводилось проводить вручную. Также в цеху был значительный уровень шума, но надбавки за вредность работы рабочим не полагались. «За одну смену через мои руки могло пройти от 4 до 9 тонн заготовок», — вспоминает Александр. Зарплата рабочего в те времена составляла не более 2 тыс. грн., в то время как базовая ставка начальника цеха составляла 5 тыс. грн., а с учётом разнообразных надбавок – чуть ли не вдвое больше. О размерах зарплат высшего менеджмента среди рабочих ходили разнообразные легенды, но точной информации ни у кого не было.

Понимание того, что на предприятии начались проблемы, пришло к Александру ещё в 2012 г. — именно тогда рабочих из цеха №18 стали отправлять в «командировки» в другие цеха из-за отсутствия работы. «Любой разумный человек мог видеть, что творится какая-то ерунда. Зарплату рабочим то вроде бы повышали, то отменяли эти надбавки и давали другие, занятость работой становилась все меньше, начались задержки, потом нас обманули – одному за девять часов недоплатили, другому — за 13 ч.», — вспоминает бывший рабочий. В 2015 г., по словам Александра, зарплата рабочего сократилась до 1,5-1,8 тыс. грн., хотя покупательная способность гривны из-за инфляции по сравнению с 2012 г. упала втрое. К тому же зарплату начали выплачивать частями и с задержками – впервые выплату задержали в мае 2014 г. Постепенно задолженность по выплатам увеличивалась, и в конце концов Александру это надоело — тяжёлые условия труда и мизерная его оплата со значительными задержками просто не давали возможности нормально существовать. Поэтому в марте 2016 г. Александр ушёл в отпуск, а потом сразу уволился с предприятия и полностью сменил квалификацию – нашёл работу продавцом непродовольственных товаров. «Да, у меня стаж и квалификация, переквалифицироваться было не очень просто, но теперь я работаю в несоизмеримо лучших условиях труда за зарплату, несоизмеримо большую, чем та, что была у меня на заводе, и ее выплачивают вовремя», — подводит итог беседе Александр. По его словам, многие рабочие поступили так же, но после увольнения уехали на заработки в Россию или Канаду – эта страна в последние годы активно привлекала квалифицированных рабочих. Часть уволившихся с предприятия нашла работу в небольших фирмах, которые появились в Сумах в последние годы и производят часть номенклатуры машиностроительной продукции, которую производило или до сих пор производит СНПО. Там условия труда рядового, но квалифицированного токаря намного лучше, чем в объединении, а месячная зарплата может достигать 7-10 тыс. грн. О причинах кризиса на предприятии Александр Эрастов ответил афоризмом: «Собираясь на войну, возьми с собой восемь патронов –один для врага и восемь для предателей». Пока у нас не изменятся люди, ничего не изменится».

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Тяжёлая работа. В последние годы рабочие цеха №18 трудились на похожих станках в тяжёлых условиях за минимальную зарплату

«Панорама» №17