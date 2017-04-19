В четверг 25 мая ремонтники работали около здания Краеведческого музея. Ограждение выставлено около переулка, из-за чего тот уставлен припаркованными машинами. Проход по площади усложнен из-за разрытых котлованов. Люди предпочитают ходить или около театра, или по дворам многоэтажек.
Как продвигается ремонт на Театральной площади в Сумах (фото)
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