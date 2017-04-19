Как продвигается ремонт на Театральной площади в Сумах (фото)

В четверг 25 мая ремонтники работали около здания Краеведческого музея. Ограждение выставлено около переулка, из-за чего тот уставлен припаркованными машинами. Проход по площади усложнен из-за разрытых котлованов. Люди предпочитают ходить или около театра, или по дворам многоэтажек.