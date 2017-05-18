Как подорожало мясо курицы (инфографика)

Десять лет назад за 32 гривны можно было приобрести тушку увесистого бройлера спортивного телосложения весом два килограмма. В следующие четыре года за те же деньги можно было купить курицу более легкой весовой категории – примерно 1,7-1,8 килограмма. В 2012 году цена на курятину в очередной раз подросла и на 32 гривны получилось бы купить только 1,4 килограмма птицы, — сообщает Слово и Дело.

В 2013 году цена на мясо курицы даже несколько снизилась по сравнению с предыдущим годом и позволяла на заветную сумму в 32 гривны купить полтора килограмма курятины. Специально для адептов «доллара по восемь» нужно уточнить, что такие чудесные метаморфозы цена в этот год претерпела не благодаря власти Януковича, которая неустанно пеклась о благе народа, а из-за роста объемов производства курятины и снижения цен из-за конкуренции производителей.

В 2014 году в связи с серьезной потерей покупательной способности национальной валюты на 32 гривны можно было приобрести лишь чуть больше килограмма куриного мяса.

В следующие два года курятина продолжила дорожать, хотя госрегулирование цен на социальные продукты, к которым относилась и курятина, их несколько сдерживало: на 32 гривны в 2015-2016 годах можно было приобрести около 800-900 грамм мяса птицы.

Напомним, в НБУ спрогнозировали, что в августе гривна вернет часть покупательной способности.

1 июля в Украине перестало действовать госрегулирование цен на продукты питания.