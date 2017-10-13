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Как победить болезнь: на Сумщине нашли способ

Сегодня, 11:11 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество Регион: Сумщина
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Как победить болезнь: на Сумщине нашли способ

Девушка из города Глухова Сумской области, после того как врачи поставили ей диагноз «рассеянный склероз», решила не покидать спорт и сейчас учит спортивным танцам около сотни девочек. 27-летняя Зоряна Бабик призналась, что проводит в спортзале шесть дней в неделю, садясь на шпагат и обучая маленьких танцовщиц упражнениям на пилоне, хотя еще три года назад с трудом поднималась с кровати, — сообщает Сегодня.
«Я не попадала в места, куда я думала, что попадаю. Например, наливая чай в кружку, я думала, что наливаю в кружку, хотя на самом деле не попадала в нее», – призналась девушка.
Между тем люди с диагнозом «рассеянный склероз» часто получают инвалидность, но Зоряна решила не сдаваться и не покидать спорт, а открыла первую в городе студию полдэнса.
Воспитанницы признаются, что Зоряна помогает им избавиться от главных страхов.
«Открытые занятия, и это когда все родители на тебя смотрят, это уже как-то не так страшно», – призналась одна из маленьких танцовщиц, Оля Тищенко.
В свою очередь, тренер подчеркивает, что на каждом занятии пытается вселить в учениц уверенность в себе, а те, в свою очередь, помогают ей не опускать руки, хотя большинство даже не знает о страшном диагнозе.
«Это очень важно, и это мотивирует меня для работы над собой, и вообще на то, чтобы думать, что я здорова и со мной все будет хорошо», – рассказала Зоряна Бабик.
Тем временем, врачи никаких прогнозов давать не спешат, но убеждают, что спорт значительно помогает девушке.
«Поскольку рассеянный склероз чаще всего проявляется двигательными нарушениями , то неотъемлемым методом лечения занятия физической культурой», – отметила врач-невропатолог Лилия Гордиенко-Колотвина.
В свою очередь, Зоряна убеждена, что сможет победить болезнь и еще покажет свои умения на международных соревнованиях.

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