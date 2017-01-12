В субботу 25 марта в 10:00 в областной филармонии на Петропавловской, 63 состоится отчет городского головы Александра Лысенко перед общиной за работу в 2016 году, — сообщает Муниципальный информационный портал.
Ранее мэр за работу отчитывался во Дворце культуры «Фрунзе-сервис» и ДК «Химик».
Как по нотам: мэр Сум отчитается перед громадой
В субботу 25 марта в 10:00 в областной филармонии на Петропавловской, 63 состоится отчет городского головы Александра Лысенко перед общиной за работу в 2016 году, — сообщает Муниципальный информационный портал.
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