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Как по нотам: мэр Сум отчитается перед громадой

Сегодня, 11:09 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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Как по нотам: мэр Сум отчитается перед громадой

В субботу 25 марта в 10:00 в областной филармонии на Петропавловской, 63 состоится отчет городского головы Александра Лысенко перед общиной за работу в 2016 году, — сообщает Муниципальный информационный портал.
Ранее мэр за работу отчитывался во Дворце культуры «Фрунзе-сервис» и ДК «Химик».

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