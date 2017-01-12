Как по нотам: мэр Сум отчитается перед громадой

В субботу 25 марта в 10:00 в областной филармонии на Петропавловской, 63 состоится отчет городского головы Александра Лысенко перед общиной за работу в 2016 году, — сообщает Муниципальный информационный портал.

Ранее мэр за работу отчитывался во Дворце культуры «Фрунзе-сервис» и ДК «Химик».