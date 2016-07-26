Как в онлайне записаться на прием к врачу или на диагностику

Лето — коварное время года: распахнув свои жаркие объятия, оно способно не только укрепить наше здоровье, но и, наоборот, нанести ему вред. Напомним болезни, которыми люди чаще всего болеют летом.

Летние болезни

Солнечный удар. Длительное нахождение под открытыми палящими солнечными лучами грозит в лучшем случае перегревом вашему организму, а в худшем — солнечным ударом. Как от этого защититься? Заботиться о своем организме и по возможности пережидать жару в тени или помещении.

Пневмония. Долгое присутствие на знойном солнце чревато возможностью не только получить солнечный удар, но и заработать воспаление легких. Объяснение здесь простое: в жару легким приходится работать особенно интенсивно, обогащая организм кислородом и избавляясь от летучих продуктов распада. Именно поэтому легкие, находящиеся под большой нагрузкой, летом так уязвимы. По этой же причине у людей в летний период нередко возникают бронхит и бронхиальная астма.

Ангина. Футбол, волейбол или другая активная игра на открытом воздухе. Человек набегался, вспотел, а после игры решил остудиться с помощью холодного лимонада… И тут же заработал себе ангину.

Гнойные прыщи. Причина их появления тоже легко объяснима: летом человек потеет практически в течение всего дня, на потную кожу «высаживается десант» стрептококков, стафилококков и других микробов и принимается активно размножаться, вызывая появление гнойных прыщей.

Кишечные заболевания. Их природа та же — микробы, в частности, кишечная палочка, которая может поселиться на наших грязных руках. Поэтому в силе остается правило, знакомое с раннего детства: «Мойте руки перед едой!»

Сердечные болезни. Жару с трудом переносят многие люди, а люди, страдающие гипертонией, особенно тяжело. Жара вкупе с напряженными физическими нагрузками просто недопустимы людям с повышенным артериальным давлением.

Болезни почек. Лето — это пора, когда мы потребляем воды и других жидкостей как никогда много. Таким образом нагрузка на почки, не успевающие выводить из организма воду, резко возрастает. Что делать? Стараться меньше пить? Нет, скорее, стремиться сохранять неизменным баланс воды в организме: пить такое количество жидкости, которое с одной стороны предохранило бы организм от обезвоживания, а с другой уберегло бы почки от чрезмерной нагрузки.

Запись к врачу или на обследование в интернете

Порой мы так быстро начинаем ощущать недомогание, что у нас практически не остается времени, чтобы ехать в больницу, записываться на прием к врачу и иногда часами ждать своей очереди. Что же делать в таких случаях? Ответ следующий: стоит воспользоваться интернет-сервисом doctora.ua У этого сервиса есть несколько очевидных достоинств:

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