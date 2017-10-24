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Как на Сумщине женщина потренировала полицию

Сегодня, 07:17 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
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Как на Сумщине женщина потренировала полицию

За такую «тренировку» женщине грозит 5 лет заключения
В Белополье на днях был большой переполох. Кто-то подбросил на крыльцо местного отделения полиции детскую куклу. Необычный предмет сразу же привлек внимание и вызвал подозрение. А так как отделение полиции находится в центре города, рядом с жилыми домами, стадионом и оживленной автотрассой регионального значения, пришлось принимать чрезвычайные меры, ведь в кукле могла быть замаскирована взрывчатка.
К счастью, прибывшие специалисты никакой взрывчатки не обнаружили. А местные правоохранители быстро вычислили и установили «владелицу» куклы. «Она хорошо знакома нашим работникам, — комментирует ситуацию начальник Белопольского отделения полиции Сергей Курочка. — Ранее судимая за имущественные преступления 50-летняя жительница соседнего городка недавно освободилась из мест лишения свободы, где отбывала наказание за кражи, а сейчас ведет антиобщественный образ жизни и злоупотребляет спиртным».
По ее словам, она хотела потренировать местную полицию и наблюдала за всем происходящим с другой стороны улицы. Ее действия правоохранители квалифицировали как хулиганские, поэтому «тренерше» грозит до 5 лет лишения свободы, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.
Анатолий Поляченко, «Панорама» №44

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