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Как на Сумщине прощались с Вадимом Полозовым (фото)

Сегодня, 19:58 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество Регион: Сумщина
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В Тростянце 12 июня простились с погибшим Вадимом Полозовым. Его похоронили на Центральном кладбище Тростянца.
Вадим Алексеевич Полозов (16.11.1995 г.р.) служил в танковом полку воинской части В0934 с. Десна Киевской области. Был призван на срочную военную службу Тростянецким военным комиссариатом в ноябре 2015 году в учебный центр А0665 с. Десна Киевской области. В июне 2016 года заключил контракт для дальнейшего прохождения службы с военной частью В0934 с. Десна Киевской области. Во время служебной командировки в зоне АТО в Бахмутском районе Донецкой области получил тяжелое ранение, а 9 июня Вадима не стало,- сообщает «Круглый двор». Оборвалась жизнь молодого человека, который имел планы продолжить обучение, создать семью, подарить родителям внуков …
Вечная память герою!

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