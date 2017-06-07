Как на Сумщине прощались с Вадимом Полозовым (фото)

В Тростянце 12 июня простились с погибшим Вадимом Полозовым. Его похоронили на Центральном кладбище Тростянца.

Вадим Алексеевич Полозов (16.11.1995 г.р.) служил в танковом полку воинской части В0934 с. Десна Киевской области. Был призван на срочную военную службу Тростянецким военным комиссариатом в ноябре 2015 году в учебный центр А0665 с. Десна Киевской области. В июне 2016 года заключил контракт для дальнейшего прохождения службы с военной частью В0934 с. Десна Киевской области. Во время служебной командировки в зоне АТО в Бахмутском районе Донецкой области получил тяжелое ранение, а 9 июня Вадима не стало,- сообщает «Круглый двор». Оборвалась жизнь молодого человека, который имел планы продолжить обучение, создать семью, подарить родителям внуков …

Вечная память герою!