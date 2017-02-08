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Как на Сумщине покупали лекарства

Сегодня, 15:14 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество Регион: Сумщина
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Как на Сумщине покупали лекарства

Ахтырская больница вдвадорога купила наркотики, потому что дешевле победители отказались от сделки. Две компании отказались от заключения договора на поставку наркотиков КЗ «Ахтырская центральная районная больница». Поэтому коммунальное учреждение 28 февраля заказало лекарства частному ООО «Чернивцифармация» втрое дороже отказников. Об этом свидетельствуют данные мониторинга «Наших денег» фармацевтических закупок в системе «Прозорро», который проводится при поддержке Международного фонда «Возрождение».
Ожидаемая стоимость тендера составила 224 тыс грн. «Чернивцыфармация» на аукционе предложила лишь на полпроцента низкую цену 223 тыс грн. и в ходе торгов не снижали ее. Зато конкуренты — госкомпания «Лекарства Украины» и коммунальное предприятие «Лекарства Украины» Черниговского облсовета — активно торговались и снизили свои предложения соответственно до 61999 и 62000 грн. Но в дальнейшем обе компании отказались от победы. Государственные «Лекарства Украины» в течение пятидневного срока не предоставили заказчику необходимые документы. А черниговские коммунальщики официально отказались от заключения договора.
В результате цена на лекарства в три раза более дорогого предложения «Чернивцыфармации» стали одними из крупнейших в Украине.
Например, цена одной упаковки раствора для инъекций Кетамин достигла 94,16 грн., В то время как на тендерах по Украине самые низкие цены составляют около 40 грн.
Цена одной упаковки раствора для инъекций Диазепекс составила 349,89 грн. Это более чем вдвое дороже закупочной цены ГУ «Институт эндокринологии и обмена веществ им. В.П. Комиссаренко НАМН Украины »- 154,08 грн.
Учредителями ООО «Чернивцифармация» является киевлянин Александр Иванов, и черновчане Игорь Паращук и Виктор Крикун.
Руководителем Ахтырской ЦРБ является Виктор Бабич. В 2010 году он баллотировался в Ахтырской горсовета от «Единого центра».

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