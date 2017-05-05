Как на Сумщине «отличились» медики

На Сумщине побили рекорд по цене на глазные капли и вдвое превысили реестр МОЗ. Лебединская центральная районная больница имени врача К.А. Зильберника (Сумская обл) заключила соглашение с ООО «Торговый дом Медсвит» (Сумы) на покупку глазных капель алкаин за 180,38 грн за флакон, что на 20% выше предыдущего рекордного цены на препарат, зафиксированной в Одесской области.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга «Наших денег» фармацевтических закупок в системе «Прозорро».