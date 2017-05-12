Как на Сумщине лицеистам масло покупали

Очередную схему обхода системы Prozorro изобрели в лицее-интернате с усиленной военно-физической подготовкой «Кадетский корпус им. И. Харитоненко». В марте Кадетский корпус проводит аукцион на закупку 2280 кг масла. Стартовая цена — 376 000 гривен. Участие в торгах принимают 7 предпринимателей. В упорной борьбе побеждает ФЛП Радченко Александр Иванович с ценой 55,13 грн. за килограмм. Нас сразу насторожила такая низкая цена, ведь она меньше даже себестоимости производства, — сообщает Бюро анализа политики. Но у руководства заведения никаких сомнений не закралось. 1 апреля лицей-интернат заключает соглашение с ФОТ Радченко А.И. на сумму 125 700 грн.

Однако уже через несколько дней после заключения соглашения руководство Кадетского корпуса заключает ряд дополнительных соглашений с предпринимателем об увеличении цены за единицу товара на 10% без изменения суммы договора поставки. Происходит это почти ежедневно: 5 апреля, 6 апреля, 7 апреля, 10 апреля, 21 апреля, 3 мая 2017. В результате заключения дополнительных соглашений, уже в начале мая стоимость масла составила 97,64 грн. за килограмм, что значительно выше рыночной цены. И конечно, дороже, чем предлагали другие участники торгов. Следует отметить, что с каждым новым соглашением объем закупки масла уменьшается. То есть предприниматель зарабатывает вдвое больше денег, а кадеты едят вдвое меньше масла!

Удивляет, что руководство заведения с легкостью идет навстречу предпринимателю, на торгах так смело заявил сверхнизкую цену. Возникает подозрение, что имел место заговор, когда «свой» ФЛП на торгах мог снижать цену до абсурда, поскольку был уверен, что выровняет ситуацию дополнительными соглашениями.

Мы обратились к народному депутату Украины Олега Медуницы, чтобы он направил депутатское обращение в прокуратуру для проверки законности такой уступчивости руководства лицея.

P.S .: Расследуя эту закупку, я нашел в едином государственном реестре Сумской областной благотворительный фонд развития государственного лицея-интерната с усиленной военно-физической подготовкой «Кадетский корпус» имени И.Г.Харитоненка.

Среди учредителей Фонда является Юрий Свидлов (начальник Кадетского корпуса) и Игорь Козолуп — скандальный директор Сумского высшего профессионального училища строительства и автотранспорта.

Хочется обратиться к родителям, чьи дети учатся в Кадетском корпусе. Знайте, что пока руководство заведения идет к вам с протянутой рукой по благотворительные взносы, они не чураются выручать предпринимателей и позволять им продавать продукцию по завышенным ценам, в результате чего вашим же детям достанется вдвое меньше масла.