Как на Сумщине коня из погреба доставали (фото)

24 октября в с. Стецковка Сумского района на территории частного домовладения в трехметровое подземное овощехранилища-погреб упал конь.

Сообщение о необходимости оказания помощи поступило в Службу спасения «101» в 17:20. На место выехало отделение группы специальной пожарной техники отряда технической службы из областного центра и профессиональный пожарный пост №27 г. Хотинь.

Доступ в подвальное помещение был недостаточного размера. С помощью экскаватора, предоставленного местными жителями, сняли бетонную плиту с овощехранилища. Хозяин домашнего животного в сопровождении спасателей спустился в погреб, лошадь обвязали спасательным снаряжением. С помощью специального оборудования и вспомогательной техники в 18:33 животное было поднято на поверхность и передано владельцу.

Всего в спасательной операции были привлечены 6 человек и 2 единицы спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, — сообщает ДСНС Украины в Сумской области.