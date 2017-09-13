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Как на Сумщине коня из погреба доставали (фото)

Сегодня, 16:50 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
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24 октября в с. Стецковка Сумского района на территории частного домовладения в трехметровое подземное овощехранилища-погреб упал конь.
Сообщение о необходимости оказания помощи поступило в Службу спасения «101» в 17:20. На место выехало отделение группы специальной пожарной техники отряда технической службы из областного центра и профессиональный пожарный пост №27 г. Хотинь.
Доступ в подвальное помещение был недостаточного размера. С помощью экскаватора, предоставленного местными жителями, сняли бетонную плиту с овощехранилища. Хозяин домашнего животного в сопровождении спасателей спустился в погреб, лошадь обвязали спасательным снаряжением. С помощью специального оборудования и вспомогательной техники в 18:33 животное было поднято на поверхность и передано владельцу.
Всего в спасательной операции были привлечены 6 человек и 2 единицы спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, — сообщает ДСНС Украины в Сумской области.

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