Территория железнодорожной больницы в Конотопе стала площадкой для съемки военного фильма под рабочим названием «Трудная жизнь». Об этом в соцсетх сообщило местное издание «Голос Конотопа».
Автор фото: Александра Лысенко
Как на Сумщине кино снимали (фото)
Территория железнодорожной больницы в Конотопе стала площадкой для съемки военного фильма под рабочим названием «Трудная жизнь». Об этом в соцсетх сообщило местное издание «Голос Конотопа».
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