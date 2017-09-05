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Как на Сумщине кино снимали (фото)

Сегодня, 13:17 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество Регион: Сумщина
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Территория железнодорожной больницы в Конотопе стала площадкой для съемки военного фильма под рабочим названием «Трудная жизнь». Об этом в соцсетх сообщило местное издание «Голос Конотопа».
Автор фото: Александра Лысенко

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