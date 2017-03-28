Как на Сумщине изучают погоду

Юрій Літвінов: «Холодний квітень трапляється раз на 10 років»

Про причини квітневих погодних аномалій, особливості південних циклонів та метеорологічних методів спостереження спілкувалися із завідувачем сектора метеорологічними прогнозами Сумського обласного центру з Гідрометеорології Юрієм Літвіновим. А ще дізналися, що очікувати сумчанам від погоди надалі.

r: Чи погоджуєтеся ви з думкою сумчан, що зараз аномально холодно?

Юрій Літвінов: Звичайно, погода, яку ми зараз спостерігаємо, не характерна для другої декади квітня місяця. Останнього разу подібний температурний режим у Сумах спостерігався 10 років тому назад. Це був 2007 рік, коли 1 травня в обласному центрі випав сніг, тобто було ще навіть холодніше, ніж зараз. Як ви знаєте в південних та центральних областях України минулі дві доби спостерігалися складні погодні умови, там зараз снігопади, посилення вітру, температура близько нуля градусів. У ніч на 20 квітня в Одеській області утворився сніговий покрив навіть висотою 40 сантиметрів, в Харкові — близько 20 сантиметрів, а в Дніпропетровській області до 30 сантиметрів снігу.

r: Чи впливає на погодні умови географічне положення міста Суми? Снігу нам чекати?

Ю.Л.: Клімат Одеси, Харкова, Дніпра і Сум відрізняється, він різний: в містах Одеса та Дніпро тепліший клімат, ніж в Сумах. Погода, яка зараз спостерігається, обумовлена виходом так званих південних циклонів, що виходять із півдня (Середземного моря, Балкан), а потім рухаються територією України. Південний циклон несе з півдня тепле вологе повітря, яке стикається з холодним, що надійшло з північного сходу. На стику холодного та теплого повітря утворюються атмосферні фронти, на яких випадають опади у вигляді дощу та снігу, як зараз на території центральної та південної України. В Сумах 19 квітня у південних районах Сумської області: Охтирському, Великописарівському, Тростянецькому районах — теж випав сніг товщиною декілька сантиметрів. На щастя, Сумщину цього разу минувало, а буває так, що південні циклони приносять і сюди дуже інтенсивні опади. Якщо пам’ятаєте, 23 березня 2013 року в місті Суми випало 50 сантиметрів снігу, що не характерно для кінця березня. Цього разу нам дійсно пощастило.

r: Чи були зафіксовані рекорди мінусової температури в квітні? Змінився клімат за останні 5, 10 років?

Ю.Л.: Заморозки для квітня нормальне явище, а що стосується мінімальних температур, то тут ми ніяких рекордів не побили, — заморозки дуже часто бувають і до 5 градусів морозу, і навіть травневого місяця, та дуже дуже рідко відмічаються заморозки на початку червня. Але в нас зараз середньодобові температури на рівні 4-5 градусів тепла, а повинні бути вже 10-12 градусів. Історія метеоспостережень, що регулярно ведеться близько 70 років (хоча, в принципі, можна говорити і до 100 років, але до 1944 р. на території Сумської області здійснювалися нерегулярні спостереження за погодою), говорить, що холодний квітень спостерігається приблизно раз на 10 років. Нових рекордів точно ми не встановили, а якщо брати Харківську, Дніпропетровську область та південь України, то снігопад такої інтенсивності в кінці квітня, мабуть, в них рекордна погода. Мені важко сказати, але, думаю, в них це вперше за історію метеоспостережень.

r: Як ведуть метеоспостереження ваші синоптики? Розкажіть цікаві методи?

Ю.Л.: На території Сумської області існує шість метеорологічних станцій, які розташовані в містах: Дружбі, Глухові, Конотопі, Ромнах, Сумах та Лебедині. На Україні їх приблизно 185, а у світі налічується приблизно 10000. На меостанціях спостереження ведуться синхронно: кожних три години на всіх метеостанціях світу проводяться метеоспостереження (за температурою, атмосферним тиском, напрямком вітру, хмарністю та за багатьма іншими метеорологічними елементами). За останні десять років, коли з’явився в нас Інтернет, методи прогнозування та спостереження дещо видозмінились, якщо раніше в еру до Інтернету прогнози погоди складалися за основним синоптичним методом, де збиралася інформація про погоду з конкретної території, а тоді складались карти погоди, і на їх основі складали прогнози погоди. Зараз основою сучасної технології підготовки прогнозу погоди є оперативний чисельний прогноз погоди на базі гідродинамічних моделей атмосфери і автоматизованих технологій збору і обробки гідрометеорологічної інформації. Гідродинамічні (рогностичні) моделі — це комп’ютерні програми, які з допомогою термодинамічних рівнянь ведуть розрахунок метеорологічних елементів: температури, атмосферного тиску, вологості тощо. Кажучи в двох словах, гідродинамічна або прогностична модель – це комп’ютерна програма, яка знаходиться в досить-таки потужному комп’ютері, яких у світі не так вже й багато, які складають прогноз погоди по всьому земному шарі. Робота синоптика полягає в аналізі цієї інформації, яку видають прогностичні моделі.

r: Що очікувати сумчанам від погоди надалі?

Ю.Л.: Якою буде погода в травні та влітку, поки що говорити рано. Сучасні методи прогнозування дозволяють скласти прогноз погоди, який буде за своєю справджуваністю придатний для його використання в повсякденному житті не далі ніж на 14 діб. Прогнози на більші терміни мають не високу справджуваність і дуже часто зазнають суттєвих коректив. На сьогодні можно говорити, що принаймні перша декада травня буде близької до своєї кліматичної норми. Тобто пройдуть невеликі та помірні дощі, температура вночі коливатиметься в межах 6-12 тепла, вдень 15-20 градусів тепла.

Вадим Яременко, «Панорама» №19