Как на Сумщине «хозяйствуют» (фото)

Следственным управлением ГУ ЧП в Сумской области расследуется уголовное производство по факту растраты денежных средств должностными лицами управления жилищно — коммунального хозяйства Глуховского городского совета (далее ГМР), по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 191 УК Украины, процессуальное руководство осуществляется прокуратурой Сумской области.

В рамках уголовного производства установлено, что должностными лицами коммунального предприятия ГМР присвоено денежные средств, в том числе заключен договор с ФЛП на изготовление детской площадки и, соответственно перечислено 16 тыс. грн за выполненные работы. Однако, в настоящее время работы не выполнены, а исполнитель работ указал на лесоматериалы, как на детскую площадку (фото).

Кроме того, следственным управлением ГУНП в Сумской области расследуется уголовное производство по ч. 3 ст. 191 и ч. 1 ст. 364 УК Украины. Установлено, что по указанию директора коммунального предприятия «Глуховский тепловой район» осуществлено безосновательное перечисление средств предприятия на счет ООО «Энергоаудит-К» в сумме 15 тыс. грн в счет оплаты за якобы изготовления рабочего проекта котельной. В дальнейшем, указанные средства директором ООО «Энергоаудит-К» снят наличными с расчетного счета.

С целью сокрытия следов правонарушения относительно присвоения средств коммунального предприятия осуществлено подделки договора и актов приема выполненных работ к договору, а именно завышение первоначальной стоимости заключенного договора с 132 тыс. грн на 147 тыс. грн.

«Это лишь незначительная часть тех доказательств, которыми располагает следствие. В настоящее время значительная их часть имеет гриф секретности в соответствии с ЗУ «О государственной тайне», а потому их разглашение пока не возможно», — отметил во время брифинга процессуальный руководитель в указанных уголовных производствах Андрей Шапошник.

Он также сообщил, что 20 января 2017 проведен ряд санкционированных обысков, во время которых изъяты документы и предметы, имеющие значение для установления истины в ходе досудебного расследования. Прокуратурой уже направлено в суд ходатайство о признании вещественным доказательством и наложения ареста на удаленный во время обыска компьютер, который не был указан в постановлении суда. В настоящее время ходатайство еще не рассмотрено.

Во время обыска сотрудники правоохранительных органов (1 следователь полиции и 3 оперативные сотрудники) не применялись средства для сокрытия лица, вели себя максимально корректно, поэтому сообщение о «маски-шоу и запугивания работников администрации» безосновательны. Более того, в Управлении ЖКХ при проведении процессуальных действий присутствовали мэр и адвокат, которые в протокол обыска не внесли ни одного замечания. Также отсутствуют какие-либо обоснованные основания полагать, что удаленный компьютер может «полностью заблокировать деятельность города в сложный зимний период».

Поэтому еще раз сообщаем, что, осуществляя функции прокуратуры, прокурор является независимым от любого незаконного влияния, давления, вмешательства и руководствуется в своей деятельности только Конституцией и законами Украины. Обвинения в политических преследованиях не станут помехой полного объективного и беспристрастного расследования указанных уголовных производств, — сообщает пресс-служба прокуратуры области