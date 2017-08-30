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Как на Сумщине голосовали 29 октября

Сегодня, 13:13 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина
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29 октября состоялись выборы в 9 объединенных территориальных общинах Сумской области. В них приняли участие 30 082 избирателей, что составляет 46,2% от общего количества избирателей ОТГ. Голосование проходило на 85 избирательных участках. Чрезвычайных ситуаций, которые могли бы повлиять на ход проведения голосования и результаты выборов, не зафиксировано.
Самыми активными были жители Коровинской ОТГ Недригайловского района (явка избирателей составила 62,8% и Новослободской ОТГ Путивльского района (61,3%). Самая низкая явка зафиксирована в Тростянецкой ОТГ — 37,7% избирателей.
Явка избирателей по состоянию на 20.00 29 октября.
Буринская городская ОТГ Буринского района — 48,4%
Дубовзовская поселковая ОТГ Конотопского района — 50,8%
Коровинская сельская ОТГ Недригайловского района — 62,8%
Камышанская ОТГ Ахтырского района — 56,6%
Чернетченская сельская Ахтырского района -43,6%
Новослободская сельская Путивльского района -61,3%
Степановская поселковая Сумского района — 44,8%
Тростянецкая городская Тростянецкого района — 37,7%
Верхнесыроватская сельская, созданная на территории сопредельных районов — Сумского и Краснопольского — 46,6%
Всего за день выборов в полицию поступило 5 сообщений о нарушениях. «Не хочется быть предвзятым, но поверхностной оценке могу сказать, что они не несут ни административного, ни уголовного нагрузки в 3 сообщение касались Буринского района, 1 — Конотопского и 1 — Путивльского района. Все материалы находятся на рассмотрении», — рассказал заместитель начальника ГУ ЧП в Сумской области Владимир Бабич.
По словам координатора наблюдения за выборами в Сумской области гражданской сети «ОПОРА» Ирина Стегний, массовое нарушение — выдача бюллетеней без паспорта или по ксерокопии паспорта. В Тростянецкой ОТГ на одном из участков наблюдатель зафиксировал 7 таких нарушений.
Как сообщила участникам аппаратного совещания при главе ОГА заместитель руководителя аппарата облгосадминистрации Светлана Чаусовского, по состоянию на понедельник обработано уже 100% протоколов. И есть уже предварительные результаты, в частности, определены победители выборов в ОТГ на должности городских, сельских и поселковых голов.
По предварительным результатам выборов в общинах Сумщины победителями стали:
* Тростянецкая ОТГ — Юрий Бова — 86,0%
* ЧЕРНЕТЧИНСКЕ ОТГ — Роман Бублик 66, 7%
* Степановский ОТГ — Владимир Лукаш — 81,7%
* Верхньосироватська ОТГ — Алла Александрова — 48,5%
* Дубов`язивська ОТГ — Тамара Марусиченко — 38,8%
* Буринская ОТГ — Виктор Ладуха — 48,4%
* Камышанского ОТГ — Перетятько Наталья — 94,2%
* Новослободская ОТГ — Ольга Гаркавенко — 86,6%
* КОРОВИНСКИЙ ОТГ — Сергей Шило — 67,2%
Окончательные результаты выборов территориальная избирательная комиссия должна сообщить в течение пяти дней.

По материалам пресс-служб Сумской ОГА, Сумского облсовета, Суми UA и Офиса реформ в Сумском региональном отделении Ассоциации городов Украины

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