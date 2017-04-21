Как мыши съели в Сумах две тонны орехов

И орешки все грызет. У главного редактора «Панорамы» Евгения Положия есть стих, который он любит читать на творческих встречах. Стих называется «Мене покинули миші”. Похоже, противоположную операцию мыши совершили в отношение складов сумской таможни. По крайней мере, когда на заседании комиссии по распределению конфискованных товаров предложили передать две тонны лущеных грецких орехов детям или отдать в АТО, то представитель таможни сообщил, что передавать уже нечего, — орехи, которые, по самым скромным подсчетам, стоят около 200 тысяч гривен, съели мыши. Правда, в интернете, где это событие быстро стало очень популярным, подсчитали, сколько же должно быть мышей или каких они должны быть размеров, чтобы сожрать аж две тонны орехов. Цифры получились очень и очень внушительные. В общем, как говорил доктор Ватсон в кинофильме «Собака Баскервилей», «очень запутанная история». И кстати, если на складах таможни такая антисанитария, не пора ли их закрывать на дезинфекцию, дератизицию и прочие подобные мероприятия?

Анатолий Поляченко, «Панорама» №23