Панорама / сумы / новости / события / комментарии
15.06 Четверг

Как мыши съели в Сумах две тонны орехов

Сегодня, 07:19 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
Панорама Панорама
Как мыши съели в Сумах две тонны орехов

И орешки все грызет. У главного редактора «Панорамы» Евгения Положия есть стих, который он любит читать на творческих встречах. Стих называется «Мене покинули миші”. Похоже, противоположную операцию мыши совершили в отношение складов сумской таможни. По крайней мере, когда на заседании комиссии по распределению конфискованных товаров предложили передать две тонны лущеных грецких орехов детям или отдать в АТО, то представитель таможни сообщил, что передавать уже нечего, — орехи, которые, по самым скромным подсчетам, стоят около 200 тысяч гривен, съели мыши. Правда, в интернете, где это событие быстро стало очень популярным, подсчитали, сколько же должно быть мышей или каких они должны быть размеров, чтобы сожрать аж две тонны орехов. Цифры получились очень и очень внушительные. В общем, как говорил доктор Ватсон в кинофильме «Собака Баскервилей», «очень запутанная история». И кстати, если на складах таможни такая антисанитария, не пора ли их закрывать на дезинфекцию, дератизицию и прочие подобные мероприятия?
Анатолий Поляченко, «Панорама» №23

Напечатать Письмо автору Просмотров 106 Комментариев 0

читайте также
Свеча горела на…: случай на Сумщине (фото) 4 фото
Свеча горела на…: случай на Сумщине (фото)
21.04.2017, 17:01 Новость
Панорама Панорама 21.04.2017, 17:01 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 104 Комментариев 1
На Сумщине мужчина упал на стекло
На Сумщине мужчина упал на стекло
21.04.2017, 12:35 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 21.04.2017, 12:35 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 229 Комментариев 0
На Сумщине скончалась жертва разбоя
На Сумщине скончалась жертва разбоя
21.04.2017, 09:09 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 21.04.2017, 09:09 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 405 Комментариев 0
На Сумщине столкнулись мопед и легковушка
На Сумщине столкнулись мопед и легковушка
20.04.2017, 17:17 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 20.04.2017, 17:17 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 82 Комментариев 0
На Сумщине из-за сдвига грунта погиб копатель
На Сумщине из-за сдвига грунта погиб копатель
20.04.2017, 09:21 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 20.04.2017, 09:21 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 234 Комментариев 0
Киллер для мужа: на Сумщине подозреваемая отравлена под домашний арест
Киллер для мужа: на Сумщине подозреваемая отравлена под домашний арест
19.04.2017, 17:05 Новость
Панорама Панорама 19.04.2017, 17:05 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 118 Комментариев 1
Смерть под колесами на Сумщине
Смерть под колесами на Сумщине
19.04.2017, 08:19 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 19.04.2017, 08:19 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 272 Комментариев 0
На Сумщине живут 1,1 млн человек
На Сумщине живут 1,1 млн человек
18.04.2017, 16:10 Новость
Панорама Панорама 18.04.2017, 16:10 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 149 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 820 Комментариев 0
Опросы

Как вы планируете отдохнуть нынешним летом?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Особенности раций Моторола
Вчера, 20:24
admin adminych admin adminych Вчера, 20:24 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 13 Комментариев 0
Кемер — драгоценный камень Турецкой Ривьеры
Вчера, 16:49
admin adminych admin adminych Вчера, 16:49 Категория: Рубрика: Спорт, туризм Регионы: Все Просмотров 17 Комментариев 0
ТОП-5 самых продаваемых иномарок с пробегом на сумском авторынке
13.06.2017, 11:46
admin adminych admin adminych 13.06.2017, 11:46 Категория: Рубрика: Автотранспорт Регионы: Все Просмотров 126 Комментариев 0
Три важных аксессуара для классического образа мужчины
08.06.2017, 12:36
admin adminych admin adminych 08.06.2017, 12:36 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 44 Комментариев 0
Blagovist.ua: актуальная информация об аренде квартир в Киеве
07.06.2017, 20:44
admin adminych admin adminych 07.06.2017, 20:44 Категория: Рубрика: Недвижимость Регионы: Все Просмотров 44 Комментариев 0
последние комментарии
chupaka к материалу
Тарифно-транспортные страсти в Сумах
Как весело живётся.
07.06.2017, 13:43
Vasily Tychoblin к материалу
В Сумах говорят, а в Шостке делают
Браво, Миколо Петровичу!
07.06.2017, 09:52
Сергей Федоров к материалу
Нововведения в начислении трудового стажа (инфографика)
Садомазохисты, проголосовавшие в 2014г. за потрошенко-яйценюковскую БАНДУ у власти, продолжаете "РАДОВАТЬСЯ" новым "улучшениям", которые вам преподносят эти МАРОДЁРЫ у власти ...
06.06.2017, 22:24
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS Яндекс.Метрика bigmir)net TOP 100
GENII