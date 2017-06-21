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Как менялись цены на топливо в Украине (инфографика)

Сегодня, 12:25 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина
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Как менялись цены на топливо в Украине (инфографика)

Последние три года, когда цена на бензин стала заоблачной и невыгодной, владельцев машин спасал сжиженный газ, который был более, чем в два раза дешевле бензина. Владельцы такси, маршруток, автобусов и грузовиков массово устанавливали себе газобаллонное оборудование (ГБО), расходуя на эти цели 7-12 тысяч гривен, надеясь вскоре отбить эти затраты с помощью более дешевого топлива. Однако с середины августа до конца месяца цена на сжиженный газ подскочила на 6 грн — с 11 до 17 грн за литр, — сообщает РИА Новости Украина

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