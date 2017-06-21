Последние три года, когда цена на бензин стала заоблачной и невыгодной, владельцев машин спасал сжиженный газ, который был более, чем в два раза дешевле бензина. Владельцы такси, маршруток, автобусов и грузовиков массово устанавливали себе газобаллонное оборудование (ГБО), расходуя на эти цели 7-12 тысяч гривен, надеясь вскоре отбить эти затраты с помощью более дешевого топлива. Однако с середины августа до конца месяца цена на сжиженный газ подскочила на 6 грн — с 11 до 17 грн за литр, — сообщает РИА Новости Украина
Как менялись цены на топливо в Украине (инфографика)
Напечатать Письмо автору Просмотров 48 Комментариев 0 Поддержали 0
читайте также
21.06.2017, 14:26 Новость
20.06.2017, 11:25 Новость
19.06.2017, 17:15 Новость
19.06.2017, 13:35 Новость
16.06.2017, 10:16 Новость
15.06.2017, 10:05 Новость
13.06.2017, 16:16 Новость
06.06.2017, 12:50 Новость
Комментировать (0)
Новости партнёров
Сегодня, 11:35
admin adminych Подписаться Сегодня, 11:35 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 24 Комментариев 0 Поддержали 0
07.11.2016, 10:00
admin adminych Подписаться 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 1 318 Комментариев 0 Поддержали 0
Опросы
Загрузка ...
Предложения партнёров
Вчера, 17:01
admin adminych Подписаться Вчера, 17:01 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 11 Комментариев 0 Поддержали 0
17.08.2017, 15:16
admin adminych Подписаться 17.08.2017, 15:16 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 45 Комментариев 2 Поддержали 0
17.08.2017, 14:59
admin adminych Подписаться 17.08.2017, 14:59 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 146 Комментариев 0 Поддержали 0
17.08.2017, 14:24
admin adminych Подписаться 17.08.2017, 14:24 Категория: Рубрика: Автотранспорт Регионы: Все Просмотров 134 Комментариев 0 Поддержали 0
14.08.2017, 10:34
admin adminych Подписаться 14.08.2017, 10:34 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 420 Комментариев 0 Поддержали 2
последние комментарии
Саакашвили, добро пожаловать в Украину 10 сентября в 12:00!!! Долой БАНДУ МАРОДЁРОВ, ПРЕДАТЕЛЕЙ и БЕСПРЕДЕЛЬЩИКОВ Потрошенко-Яйцеголового, которая объявила войну АНТИкоррупционерам ...31.08.2017, 23:21
Нам тоже спецы из сферы строительства советовали брать такой перфоратор - https://storgom.ua/perforatory.html в этом магазине заказывали, т.к. на него тут ...31.08.2017, 14:46