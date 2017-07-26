Панорама / сумы / новости / события / комментарии
23.10 Понедельник

Как менялись цены на топливо в Украине (инфографика)

Сегодня, 13:13 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина
Панорама Панорама
Как менялись цены на топливо в Украине (инфографика)

Цены на топливо на заправках продолжают расти. Единственное, что падает в цене — автомобильный газ. Подробнее о динамике цен смотрите в инфографике РИА Новости Украина.
Вместе с ростом цен на топливо в Украине ощущается дефицит автогаза. Эксперты обещали ощутимое снижение цен во второй половине сентября, однако до уровня начала резкого подорожания цены так и не вернулись. В то же время президент Ассоциации объединения операторов рынка нефтепродуктов в Украине Леонид Косянчук заявлял в эфире радиостанции, что цены на нефтепродукты снижаться не могут, так как гривна постоянно падает. Ранее директор «Консалтинговой группы А-95″ Сергей Куюн заявлял, что власти намерены бороться с «левым» бензином с помощью акцизных накладных при импорте нефтепродуктов, и в связи с этим дешевый бензин может скоро исчезнуть с автозаправок.

 

 

Напечатать Письмо автору Просмотров 83 Комментариев 0

читайте также
Искусство на стенах: как удивляют мир стрит-арт художники 12 фото
Искусство на стенах: как удивляют мир стрит-арт художники
26.07.2017, 08:09 Новость
Панорама Панорама 26.07.2017, 08:09 Категория: Новость Рубрики: Мир, Культура Регионы: Мир, Украина Просмотров 125 Комментариев 0
Национальный монумент МН17 в Нидердандах (фото) 4 фото
Национальный монумент МН17 в Нидердандах (фото)
25.07.2017, 13:02 Новость
Панорама Панорама 25.07.2017, 13:02 Категория: Новость Рубрики: Закон, Здоровье, Личность, Общество, Происшествия Регионы: Мир, Украина Просмотров 196 Комментариев 1
Что по чем: продукты в июле подорожали
Что по чем: продукты в июле подорожали
25.07.2017, 10:02 Новость
Наталия Гончарук Наталия Гончарук 25.07.2017, 10:02 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Экономика Регионы: Мир, Украина Просмотров 140 Комментариев 1
Организованная преступность и банды Украины (инфографика)
Организованная преступность и банды Украины (инфографика)
25.07.2017, 09:05 Новость
Панорама Панорама 25.07.2017, 09:05 Категория: Новость Рубрики: Закон, Общество Регионы: Мир, Украина Просмотров 1 Комментариев 1
В Украине стали меньше воровать и чаще попадаться (инфографика) 7 фото
В Украине стали меньше воровать и чаще попадаться (инфографика)
24.07.2017, 10:11 Новость
Панорама Панорама 24.07.2017, 10:11 Категория: Новость Рубрики: Евромайдан, Закон, Общество, Политика Регионы: Мир, Украина Просмотров 65 Комментариев 0
Бурная деятельность Верховной Рады перед каникулами
Бурная деятельность Верховной Рады перед каникулами
21.07.2017, 15:18 Новость
Панорама Панорама 21.07.2017, 15:18 Категория: Новость Рубрики: Бизнес, Выборы, Городские новости, Закон, Общество, Политика Регионы: Мир, Украина Просмотров 98 Комментариев 0
Чмырю вручили подозрение
Чмырю вручили подозрение
21.07.2017, 11:33 Новость
Панорама Панорама 21.07.2017, 11:33 Категория: Новость Рубрики: Бизнес, Выборы, Закон, Политика Регионы: Мир, Украина Просмотров 98 Комментариев 0
ВНО-2017: в чем сильны украинские абитуриенты (инфографика)
ВНО-2017: в чем сильны украинские абитуриенты (инфографика)
21.07.2017, 11:05 Новость
Панорама Панорама 21.07.2017, 11:05 Категория: Новость Рубрики: Личность, Образование, Общество Регионы: Мир, Украина Просмотров 243 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Решили купить кровать — выберите стилистическое оформление
20.10.2017, 15:44
admin adminych admin adminych 20.10.2017, 15:44 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 22 Комментариев 0
Концерн «НИКМАС» собирает команду
18.10.2017, 13:53
admin adminych admin adminych 18.10.2017, 13:53 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 67 Комментариев 0
Позитивні наслідки децентралізації: Миколаївська селищна рада отримає 2,5 млн. гривень
17.10.2017, 14:09
admin adminych admin adminych 17.10.2017, 14:09 Категория: Новость Рубрика: Без рубрики Регион: Сумщина Просмотров 228 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 1 514 Комментариев 0
Опросы

Как вы оцениваете начало отопительного сезона в Сумах?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
BRISTOL Comfort House — отличный вариант купить двухкомнатную квартиру в Голосеевском районе
17.10.2017, 16:05
admin adminych admin adminych 17.10.2017, 16:05 Категория: Рубрика: Недвижимость Регионы: Все Просмотров 21 Комментариев 0
Какой выбрать картридж для водного фильтра?
10.10.2017, 16:09
admin adminych admin adminych 10.10.2017, 16:09 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 39 Комментариев 0
Керамическая плитка: виды и преимущества
10.10.2017, 11:54
admin adminych admin adminych 10.10.2017, 11:54 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 41 Комментариев 0
Любопытные факты про SMS-рассылку
10.10.2017, 11:11
admin adminych admin adminych 10.10.2017, 11:11 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 40 Комментариев 0
Наслаждайтесь жизнью с займом до зарплаты от Moneyveo
06.10.2017, 14:19
admin adminych admin adminych 06.10.2017, 14:19 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 36 Комментариев 0
последние комментарии
Петро Васильович к материалу
Медицина по-новому: чего ждать украинцам
Так в чому справа? В зуби транспорант "Путiн, прiйдi!!!" I пiд посольство Мордора!
Вчера, 11:36
Сергей Федоров к материалу
Медицина по-новому: чего ждать украинцам
БАРАНЫ делали медицинскую "реформу". Народ, НЕЛЬЗЯ ВОРОВ и МАРОДЁРОВ выбирать у власть (тем более бывших членов ШАЙКИ Януковича), иначе они ОТБЕРУТ ...
20.10.2017, 23:44
Петро Васильович к материалу
Сумские депутаты не согласовали инвестпрограмму «Сумытеплоэнерго»
За Ксюшу проголосуют все, кто смотрит Дом-2. А это большая половина лектората Навального. Ксюша - проект кремля.
20.10.2017, 08:07
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS bigmir)net TOP 100
GENII