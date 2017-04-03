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Как менялась зарплата украинцев (инфографика)

Сегодня, 12:26 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина
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Как менялась зарплата украинцев (инфографика)

Последние 17 лет средняя зарплата украинцев росла, хотя и медленными темпами. Традиционно самая большая средняя зарплата в Киеве — 8646 гривен. Как менялась зарплата украинцев знает РИА Новости Украина

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