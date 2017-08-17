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Как изменятся ПДД в Украине (инфографика)

Сегодня, 12:25 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина
Панорама Панорама
Как изменятся ПДД в Украине (инфографика)

В Кабмине намерены существенно ужесточить ПДД. Вернуть «письма счастья», повысить на 30% штрафы за скорость и за алкоголь до 40 000 грн., — сообщают Вести.

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