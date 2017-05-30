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Как изменилась жизнь украинцев (инфографика)

Сегодня, 13:13 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина
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Как изменилась жизнь украинцев (инфографика)

Жизнь жителей Украины за прошедшие после победы Майдана годы резко изменилась. Катастрофически выросли цены на все, а вместе с ними и коммунальные тарифы. К примеру, доллар взлетел с 8,2 грн в ноябре 2013 до 26,26 грн в июне 2017 года, — сообщает РИА Новости Украина.

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