Как изменилась жизнь украинцев (инфографика)

Жизнь жителей Украины за прошедшие после победы Майдана годы резко изменилась. Катастрофически выросли цены на все, а вместе с ними и коммунальные тарифы. К примеру, доллар взлетел с 8,2 грн в ноябре 2013 до 26,26 грн в июне 2017 года, — сообщает РИА Новости Украина.