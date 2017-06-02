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Как горожане обсуждали инвестпрограмму «Сумытеплоэнерго» (фото)

Сегодня, 11:15 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Ирина Власова Ирина Власова

4 августа в Сумах прошло открытое обсуждение пересмотра тарифа на отпуск электроэнергии и инвестиционной программы на 2017 год. В небольшом зале собралось больше 50 человек. Некоторые активисты высказали свои возмущения по этому поводу. Мол, обеспечьте помещение попросторнее. «Для общественных обсуждений прописан порядок…Хочу заявить свой протест и сказать: «немедленно прекратите этот цирк!»», — заявил Андрей Фролков. Его поддержали еще несколько человек, которые завили, что намерены опротестовать решение этих слушаний. На что юрист «Сумытеплоэнерго» заявила, что сегодня проходят «открытые слушания», предусмотренные регулятором. Они предусматривают открытое обсуждение проекта решения. Несколько активистов повозмущались еще некоторое время и покинули зал.
Оставшиеся разместились и более двух часов слушали подробные доклады специалистов по теме обсуждения и могли задать интересующие их вопросы и получить ответы. Если коротко, то смысл происходящего сводился к тому, что предприятие намерено провести реконструкцию парового котла №1 с возобновлением возможности работы на угле, что позволит продлить срок его эксплуатации на 25 лет. Для проведения работ в текущем году дополнительно необходимо более 15 млн грн. Их собираются «получить» за счет увеличения стоимости электроэнергии на 8,3%.
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