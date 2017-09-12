Как дожить до пенсии?

Пенсионная реформа в Украине стартовала: подняли пенсии и минимальный страховой стаж, поддержали военнослужащих и жителей горной местности, но забыли о «чернобыльцах», учителях и медиках

Правительство 3 октября приняло весьма важный для каждого украинца документ – законопроект о пенсионной реформе. Его уже подписал президент, и с 11 октября он вступил в силу. И вроде бы правильно началась реформа – с октября миллионы пенсионеров получили больше денег. Увеличились пенсии в два, а то и три раза. Для тех, кто получал чуть больше тысячи, это огромный плюс. Теперь бабушки и дедушки смогут завтракать хлебом с маслом. Но. Есть не одно важное «Но!» для тех, кто только готовится выходить на пенсию. У рядовых граждан остается очень много вопросов к этому документу. Чувствуется недоверие, и украинцы обеспокоены тем, светит ли им вообще пенсия через 20-30 лет. Нас «обрадовали» увеличением трудового стажа. А если учесть число неофициально работающих людей, то через каких-то десять лет ряды украинских пенсионеров поредеют. Максимум, на что смогут рассчитывать по достижении пенсионного возраста украинцы, – это социальная помощь от государства в размере одного прожиточного минимума. Если раньше главный вопрос был: «Какая у меня будет пенсия?», то сегодня его можно смело переформулировать – «Будет ли у меня пенсия вообще?».

Обещания и потери

Пожалуй, самое распространенное мнение, связанное с новой пенсионной реформой, которое активно гуляет в обществе, интернете, – нынешним 30-летним пенсия не светит. Она, конечно, будет только через 30 лет, но вам не светит. Почему же? Чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно иметь 35 лет трудового стажа. Или потому что теперь учеба в вузе, служба в армии и декретный отпуск – не считаются (важно — в зависимости от даты). Это как минимум минус восемь лет для женщин и шесть для мужчин.

В 2002 г., когда мы поступали в университет, в деканате нам сказали: «Ваша учеба учтется в трудовой стаж». Тогда было приятно. И хотя о пенсии в то время вряд ли кто-то задумывался, но тогда казалось, что если ничего не «выгорит» с дипломом, то эти пять лет хоть куда-то учтутся. Потом был декрет и отпуск по уходу за ребенком до трех лет. В отделе кадров сказали, что в трудовой стаж засчитывается. Опять же, не так это было важно, сколько приятно было знать. И как только декрет закончился, ты знаешь, что восемь лет трудового стажа в твои тридцать лет у тебя уже есть!

Реформаторы предлагали вообще не учитывать учебу, службу и декрет в трудовой стаж, но как одну из поправок народные депутаты внесли изменения в этот пункт. Так перечень видов деятельности, при которых начисляется страховой стаж, учитывает военную службу (до конца 2017 г.), отпуск по уходу за ребенком до 6 лет (с 2004-го), декретный отпуск (с 2004-го по 2013-й), предпринимательство на условиях «упрощенки» (с 1998-го по 30 июня 2000-го и с июля 2000-го по конец 2017 года), учебу на бюджете в вузах на дневной форме.

Обратите внимание, что лица, обучающиеся в высших и средних специальных учебных заведениях, на курсах по подготовке кадров, по повышению квалификации и переквалификации, в аспирантуре, докторантуре и клинической ординатуре, общеобязательному государственному пенсионному страхованию не подлежат.

Время перемен

Сейчас в Украине действует со времен Советского Союза так называемая солидарная пенсионная система, когда поколение работников кормит поколение пенсионеров. Она неэффективна: наши демографические показатели уступают советским, да и налоги для выплат пенсии платят далеко не все граждане. Согласно статистическим данным, каждые 10 работников в Украине обеспечивают пенсионными выплатами 12 пенсионеров

Поэтому в Пенсионном фонде образуется дыра, которая ежегодно растет. По сути, пенсионная система в нашей стране с пенсионной реформой не изменится — она и впредь будет оставаться солидарной. Правда, теперь ее модернизируют, появится возможность перейти к накопительной системе: сначала за счет государственных накопительных фондов, а впоследствии и частных структур. «Копить» пенсии украинцев могут обязать уже в 2019 г., тогда с зарплаты придется отчислять по 2%. Но сегодня этот вопрос из-за отсутствия необходимых структур в разряд обязательных не попадает.

Пакет пенсионной реформы состоит из пяти различных законопроектов. Еще 13 июля Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении именно правительственный проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий» (№6614). Поэтому некоторые положения смогли запустить уже с 1 октября — в частности, увеличение пенсии для нынешних пенсионеров. Еще ряд существенных изменений заработает с 1 января 2018 г. А в целом реформу планируют постепенно внедрять в течение 10 лет. В первую очередь с 1 октября повышение на 200-1000 грн. получат свыше 5,6 млн пенсионеров, пенсии которых до сих пор рассчитаны на показателях средней зарплаты за 2007 год.

Не возраст, так стаж

Фактически с новой пенсионной реформой в Украине не увеличили возраст выхода на пенсию. Но чтобы получать пенсию по возрасту, нужно будет иметь немалый страховой стаж. Учитывается масса нюансов, но в целом картина не самая благоприятная.

Пенсия по возрасту, как и раньше, будет выплачиваться украинцам с 60 лет. Однако для этого необходимо иметь не меньше 25 лет стажа в 2017-м г. и 35 лет для тех, кто выйдет на пенсию в 2028 г. (ежегодно необходимый стаж будет увеличиваться на 12 месяцев). До этого достаточно 15 лет.

Если украинец, который в 2019-м достиг 60-летия, при этом официально работал всего 15 лет, пенсию получит только в 65 лет. Если же страховой стаж меньше 15 лет, в 65 лет такой украинец получит социальную помощь вместо пенсии (размер помощи зависит от совокупного дохода семьи).

А еще рабочий стаж будут продавать. Если окажется, что необходимого для пенсии стажа не хватает, можно будет либо доработать до 63 лет, либо купить стаж. Один год стажа стоит 16 896 грн. Можно купить до пяти лет стажа это обойдется в 84 480 грн.

А еще реформаторы приветствуют работающих пенсионеров. Теперь мало того что они будут получать полную пенсию, так им полагаются еще и «бонусы» от государства за это. Ежемесячно плюс 0,5% от пенсии за каждый дополнительный месяц стажа (или 6% за год) за первые 5 лет. Ежемесячно плюс 0,75% от пенсии за каждый месяц стажа (или 9% за год), если продолжите работать больше 5 лет.

Нюансы и тонкости

Законопроект предусматривает отмену специальных пенсий для ряда категорий. Среди них работники образования, здравоохранения, журналисты, бывшие чиновники, судьи, прокуроры и т.д. Единственными, для кого льготы не отменят, будут военнослужащие.

Шахтеров предлагают с 2019 г. перевести на двухуровневую систему, а работники, которые трудятся на вредном производстве, должны будут давить на работодателя самостоятельно. Проект предполагает увеличение размера ставки единого социального взноса (ЕСВ) доле предприятий с вредными условиями труда до 37% по первому списку и до 29% по второму списку. Для других работодателей ставка ЕСВ 22% сохранится.

Пока непонятно, как правительство собирается начислять пенсионные выплаты для инвалидов с трудовыми увечьями, чернобыльцев и других льготников. Правительство предлагает отменить для них пенсии и выплачивать сугубо страховые выплаты. Также пока неясно, что будет с людьми, которые работают неофициально. К примеру, селянин каждый день работает на поле, а живет с продажи выращенных продуктов. Однако это не указано ни в одной трудовой книге. Пенсионные изменения пугают и людей, которые длительное время работали неофициально, находились за границей. «Заробитчане» рискуют остаться без заслуженной пенсии. Если договора с иностранным государством у Украины нет, то «заграничный» стаж не будет учитываться при начислении пенсии в Украине.

Пенсионная реформа, скорее всего, немного улучшит жизнь нынешних пенсионеров. Это и повышение выплат, ежегодная индексация пенсий, отсутствие налогообложения для работающих пенсионеров. Но наверняка усложнится жизнь пенсионеров будущих. Учитывая сложную экономическую ситуацию в стране, отсутствие работы, наработать 35 лет стажа будет весьма проблематично!

К сведению

Не пора ли на пенсию?

С 1 января 2018 г. пенсия по возрасту будет назначаться:

- при наличии стажа на 1 января 2018 г. 25 лет – в 60 лет. Диапазон необходимого стажа ежегодно будут увеличивать на 12 месяцев до достижения 35 лет в 2028 г.;

- при наличии стажа на первое января 2018 г. от 15 до 25 лет – в 63 года. Диапазон необходимого стажа будут ежегодно увеличивать на 12 месяцев до достижения диапазона от 25 лет до 35 лет в 2028 г.;

- при наличии стажа на 1 января 2019 г. – 15 лет, но меньше 16 лет, которые давали бы право выхода на пенсию в 63 года, – назначать пенсию в 65 лет. Диапазон необходимого стажа ежегодно увеличат на 12 месяцев. То есть с 2028 г. пенсии в 65 лет получат лица, имеющие 15-25 лет стажа.

врез1:

С 1 января 2018 г. минимальная пенсия будет составлять 40% от минимальной зарплаты

Врез2:

С 1 октября правительство отменило налогообложение выплат для работающих пенсионеров

фото1я: Ежегодная индексация. Правительство уверяет, что теперь в Украине больше пенсии будут получать те, кто больше работает

Фото2: 45 — кадры ягодки опять! Со слов министра соцполитики Александра Ревы пенсионная реформа обяжет работодателей брать на работу людей возрастом от 45 лет

фото3: Ждите доплат. Минимальная пенсия в Украине выросла на 140 грн. и теперь составляет 1452 грн.

Инфографика: Было и стало. Пенсионная реформа в картинках.

Фотожаба: Передайте Гройсману

Цитата

Владимир Гройсман, премьер-министр:

«Я знаю, что сейчас есть те, кто будет пытаться эту систему изменить, — или в суды подавать на правительство, или еще что-то придумывать, чтобы остановить процесс стабилизации пенсионной системы. У меня только один вопрос: они что, будут предлагать, чтобы люди вернули уже повышенную пенсию, которую они получили?»

заграница

Пенсионный подход в разных странах

Пенсии в каждой стране свои, и пенсионеры чувствуют себя по-разному. Кто-то может позволить себе путешествовать на круизных лайнерах, кто-то вкладывается в недвижимость. Просто подход к начислению пенсий в каждой стране свой.

Германия

Модель пенсионной системы Германии характерна также для Австрии, Италии, Франции и большинства других стран Западной Европы. Характеризуется она тремя уровнями страхования.

Первый уровень – обязательное пенсионное страхование. Он является обязательным для отдельных систем, которые функционируют на основе законодательных норм. В Германии существуют четыре «обязательные системы» такого типа. Это пенсионное страхование рабочих и служащих, а также некоторых категорий самозанятого населения (деятели искусств и публицисты; лица, имеющие ремесленные специальности; лица, работающие на дому и т.п.). Это пенсионное обеспечение чиновников, которое является обязательной системой для госаппарата, помощь по старости для фермеров и для членов их семей и пенсионное обеспечение по профессиональным группам (врачи, аптекари, ветеринары, архитекторы, адвокаты, нотариусы и другие). Государственная пенсия в Германии имеет распределительный характер и зависит от уровня зарплаты и трудового стажа. Работник и работодатель отчисляют в государственный пенсионный фонд одинаковый процент, который в сумме составляет 19,4% от фонда оплаты труда. Второй уровень – «пенсии от предприятий». Многие предприятия выплачивают пенсии своим бывшим сотрудникам дополнительно к пенсиям, заработанным в системе установленного законом пенсионного страхования. Эта форма защиты в старости является добровольной. Предприятие самостоятельно решает вопрос предоставления пенсии своим сотрудникам. И третий уровень – забота о своей старости частным способом. Для этого приемлемы все формы создания частного капитала (покупка недвижимости, создание фонда ценных бумаг, заключение договоров о долгосрочных сберегательных вкладах, о страховании жизни с целью накопления средств, о пенсионном страховании).

Пенсионная система Германии считается одной из самых эффективных в Европе и оказывает большое влияние на развитие и формирование пенсионных систем во многих странах.

Казахстан

Казахстан – одна из самых передовых стран СНГ в области реформирования пенсионного обеспечения. Казахстан первым ввел обязательную накопительную пенсионную систему на постсоветском пространстве. С 1 января 1998 г. в Казахстане внедрена многоуровневая пенсионная система, которая представляет собой сочетание солидарной и накопительной.

Право на получение пенсии имеют женщины старше 58 лет при наличии 20-летнего трудового стажа и мужчины старше 63 лет при наличии 25-летнего стажа. Допускается возможность выхода на пенсию для мужчин и женщин в 55 лет, если размер пенсионных накоплений является достаточным для получения минимальной пенсии. Размер пенсии в солидарной системе зависит от трудового стажа и финансируется из федерального бюджета, аккумулирующего специальный социальный налог и другие поступления. В рамках распределительной системы введена государственная базовая пенсионная выплата. С 2006 года пенсионерам независимо от стажа работы, заработка и размера пенсии ежемесячно выплачивают базовую пенсию в размере 20% прожиточного минимума. В дальнейшем эту сумму доведут до 75%.

Все работающие граждане Казахстана в обязательном порядке отчисляют 10% своих доходов в накопительный пенсионный фонд на индивидуальные пенсионные счета. При этом граждане имеют право производить также и добровольные пенсионные отчисления. Накопленные средства инвестируются в экономику, а после прекращения трудовой деятельности работника идут на его личное пенсионное обеспечение. Накопительная система Казахстана на текущем этапе состоит из двух частей: государственной и частной. Каждый гражданин имеет право самостоятельно выбирать накопительный фонд: частный или государственный. В настоящее время рыночная доля государственного накопительного пенсионного фонда уменьшилась с 90% в 1998 году до 17,9%.

Великобритания

Современная пенсионная система Великобритании – многоуровневая и считается одной из самых совершенных в мире. Пенсионная модель – трехуровневая и подразделяется на базовые государственные пенсии, государственные пенсии по выслуге лет и негосударственные пенсии.

Первый уровень – базовая пенсия, которую выплачивает государство всем британцам по достижении ими пенсионного возраста. Размер этой пенсии не зависит от стажа работы пенсионера, его трудовых успехов и получаемой зарплаты. Второй уровень – государственные пенсии по выслуге лет. Размер этой пенсии зависит от стажа работника и заработной платы, с которой уплачивались взносы. Работник, не желающий участвовать в государственной пенсионной программе, может выйти из нее, однако в этом случае он обязан участвовать в какой-либо схеме дополнительного пенсионного обеспечения. Третий уровень – негосударственная пенсионная система. В Великобритании существует множество различных способов накопления частных пенсий. Негосударственная пенсионная система пользуется наибольшей популярностью среди населения Великобритании. Именно она позволяет получать довольно большую пенсию, размер которой работник регулирует самостоятельно, исходя из своих взносов. Частное пенсионное обеспечение постепенно вытесняет государственное.

Швеция

В 1999 году в Швеции была введена новая трехуровневая пенсионная система.

Первый уровень – распределительная система. Размер пенсии в распределительной системе зависит от заработной платы работника и формируется из взносов, составляющих 16% заработной платы. Из этих взносов складываются условные накопления, то есть накапливаются не живые деньги, а обязательства. Условные накопления индексируются с учетом темпов роста заработной платы и демографической ситуации в стране. Размер пенсии определяется на основании условных накоплений и ожидаемой продолжительности жизни.

Второй уровень – накопительная система. Накопительная пенсия зависит от заработной платы работника, отчисляющего 2,5% заработной платы на индивидуальный пенсионный счет. Работник имеет возможность выбрать частный пенсионный фонд или даже несколько фондов, где он размещает свои накопления. На инвестиционную деятельность фондов в Швеции наложены значительные ограничения. За пенсионными фондами осуществляет надзор министерство финансов страны, которое проводит ежегодную финансовую проверку и отчитывается о работе фондов перед национальным парламентом.

Третий уровень – добровольное пенсионное обеспечение. Широкое распространение в Швеции получили добровольные профессиональные пенсионные системы, регулируемые коллективным договором между работником и работодателем. Они охватывают около 90% работников и обеспечивают дополнительную пенсию. Все большую популярность приобретают также индивидуальные добровольные накопительные пенсионные схемы.

Япония

Основой пенсионной системы Японии является государственное социальное обеспечение, которое финансируется из бюджета, но обеспечивается за счет пенсионных взносов работников и работодателей. Пенсионная система Японии имеет два основных уровня. Первый из них составляют базовые пенсии. Источником финансирования базовых пенсий являются пенсионные взносы застрахованных граждан, работодателей и дотации государства. Право на базовую пенсию по старости определяется двумя условиями: достижением установленного законом возраста – 65 лет и наличием страхового стажа. Применяется механизм гибкого пенсионного возраста, в соответствии с которым граждане 60-64 лет при уходе на пенсию получают ее в сокращенном размере. При продолжении работы после достижения 65 лет размер пенсии ежегодно увеличивается.

Второй уровень составляют государственные и профессиональные пенсии. Источником финансирования дополнительных пенсий второго уровня являются взносы работодателей и сотрудников. Размеры взносов и пенсий исчисляются пропорционально среднемесячному заработку, ограниченному определенным максимумом. Для приобретения права на государственную дополнительную пенсию все работающие подлежат обязательному пенсионному страхованию. По классификации ООН, Япония считается «стареющим» государством. При такой демографической ситуации происходит постоянное увеличение расходов на выплату пенсий, поэтому вопросы реформирования пенсионной системы Японии остаются актуальными.

Чили

Пенсионная система Чили, которая существует уже более двух десятилетий, представляется наиболее зрелой.

Эта пенсионная система считается лучшей в плане финансирования пенсий. Она гарантирует государственную выплату, которую дополняет обязательное накопительное страхование в частных фондах. Представляет она два уровня страхования. Первый – это обязательные отчисления средств из заработной платы работника в один из частных пенсионных фондов, строго контролируемых государством. Каждый работник формирует личный накопительный вклад, который затем становится его будущей пенсией. Пенсионные фонды обеспечивают минимально гарантированную доходность и защиту от риска своих вкладчиков. Каждому гражданину предоставлено право перехода из одного фонда в другой. При достижении пенсионного возраста застрахованный получает выплаты накопленной суммы либо использует накопленный капитал для приобретения пожизненной личной пенсии. Если стратегия того или иного фонда не приносит достаточной прибыли, пенсия при определенных условиях предоставляется государством. Второй уровень – это страховка на случай наступления инвалидности и потери кормильца.

Подобные системы действуют в Аргентине, Перу и Колумбии.

Наталия Гончарук, «Панорама» №43