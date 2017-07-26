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Как дорожали продукты в течение года (инфографика)

Сегодня, 12:25 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина
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Как дорожали продукты в течение года (инфографика)

Цены на потребительские товары в Украине продолжают расти. Так, по данным Государственной службы статистики Украины, за 12 месяцев (с сентября 2017 до сентября 2016) цены на потребительские товары выросли на 16,4%, в частности, на продукты питания и безалкогольные напитки – на 18,8%.
Сайт «24″ решил проанализировать, как менялись цены на основные продукты питания в течение последнего года, основываясь на цифрах той же Госслужбы статистики.
В частности, пшеничный и ржаной хлеб подорожали более чем на 2 гривны (примерно на 20%), а мука – на 14,5%, с 8,46 до 9,69 гривны за килограмм. А вот цены на макаронные изделия выросли не так сильно – с 9,31 до 9,84 гривны (или 5,7%).
Цены на хлеб выросли на 20% за 12 месяцев
Один из немногих продуктов, цена на который упала – это гречка. Если год назад килограмм этого «электорального» продукта стоил в среднем по Украине 26,88 гривны, а в апреле – 29,05 гривны, то сейчас цена на нее упала до 22,17 грн. Немного похожая ситуация и с сахаром – если в апреле он стоил 16,48 гривны/кг, то сейчас – 15 гривен. Цены на подсолнечное масло после роста зимой тоже снизились, а вот рис стабильно дорожает – если в октябре 2016-го килограмм риса стоил 16,2 гривны, то в апреле 2017-го – 17,25, а сейчас – более 19,5 гривен.
Цены на крупы: гречка дешевеет, а рис – дорожает
А вот цены на продукцию животноводства постоянно растут. Килограмм говядины подорожал на 32,5% (до 111,07 гривны), свинины – на 44,3% (102,73 грн). Подорожала и «молочка» – на 33,4% молоко, на 35,3% – сметана, на 35,1% – масло, а сыр мягкий – на 32,6%.
Цены на мясо и молочные продукты
Цены на овощи традиционно подверглись воздействию сезонного фактора, однако в октябре 2017 года и картофель, и капуста, и морковь, и лук стоили дороже, чем год назад – в среднем на 1-1,5 гривны за 1 килограмм (только морковь подорожала на 3 гривны/кг).

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