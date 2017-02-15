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Как будем платить за газ в Сумах

Сегодня, 11:11 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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Как будем платить за газ в Сумах

С 1 апреля 2017 г, изменен подход по оплате услуг распределения и транспортировки газа. Счет будет разделен, — сообщает пресс-служба «Сумыгаз».
До 31 марта доставка газа была включены в цену газа 6849 грн за 1000 куб.м. С 1 апреля из цены газа будет изъято тарифы на транспортировку и распределение газа и цена уменьшится до 6000 грн за 1000 куб.м (или 6.00 грн за куб.м).
Платеж за доставку будет оплачиваться отдельно и не является дополнительным.
Такое решение было принято во исполнение требований Закона Украины «О рынке природного газа».
В результате принятия такого решения потребители природного газа получат следующие преимущества:
* равномерные платежи за доставку, что уменьшит общий счет за природный газ;
* возможность выбирать поставщика с привлекательной ценой и лучшими условиями обслуживания;
* уменьшение цены на газ (товар) в результате конкуренции на рынке поставок;
* повышение уровня безопасности газоснабжения;
* контроль уровня качества предоставления услуг.
Размер ежемесячного платежа потребителя зависит от типоразмера его счетчика, а именно от максимальной пропускной способности. Этот размер нанесен на корпусе счетчика.
Пример рассчитанный НКРЭКУ для бытовых потребителей г. Киева (зона обслуживания ПАО «Киевгаз») со счетчиком типоразмера G4 без учета НДС

Приведенная выше формула не включает НДС. Для расчета абонплаты в приведенную выше формулу необходимо подставить тариф для своего оператора ГРМ и Qmax своего счетчика. Полученное значение умножить на 1,2, чтобы узнать сумму с учетом НДС (20%). Тарифы, которые регулятор НКРЭКУ установил для Операторов ГРМ см. ниже.
В случае отсутствия у потребителя индивидуального счетчика газа, мощность будет определяться по установленным газовым приборам.
Тарифы для бытовых потребителей

Название предприятия (язык оригинала)

грн за 1 м3 в час (без НДС)
ПАТ «Вінницягаз» 0,02285
ПАТ «Волиньгаз» 0,02395
ПАТ «Гадячгаз» 0,02442
ПАТ «Дніпрогаз» 0,01460
ПАТ «Дніпропетровськгаз» 0,02316
ПАТ «Донецькоблгаз» 0,02485
ПАТ «Житомиргаз» 0,01915
ПАТ «Закарпатгаз» 0,03885
ПАТ «Запоріжгаз» 0,01902
ПАТ «Івано-Франківськгаз» 0,02433
ПАТ «Київгаз» 0,01273
ПАТ «Київоблгаз» 0,02549
ВАТ «Кіровоградгаз» 0,01716
ПАТ «Коростишівгаз» 0,02628
ПАТ «Кременчукгаз» 0,02011
ПАТ «Криворіжгаз» 0,02204
ПАТ «Лубнигаз» 0,02281
ПАТ «Луганськгаз» 0,02470
ПАТ «Львівгаз» 0,02175
ПАТ «Маріупольгаз» 0,01880
ПАТ «Мелітопольгаз» 0,02396
ПАТ «Миколаївгаз» 0,02464
ПАТ «Одесагаз» 0,02212
ПАТ «Полтавагаз» 0,02373
ПАТ «Рівнегаз» 0,02676
ПАТ «Сумигаз» 0,01895
ПАТ «Тернопільгаз» 0,03101
ПАТ «Тернопільміськгаз» 0,01108
ПАТ «Тисменицягаз» 0,03548
ПАТ «Уманьгаз» 0,02322
ПАТ «Харківгаз» 0,02579
ПАТ «Харківміськгаз» 0,01687
ПАТ «Херсонгаз» 0,02329
ПАТ «Хмельницькгаз» 0,02224
ПАТ «Черкасигаз» 0,02129
ПАТ «Чернівцігаз» 0,02188
ПАТ «Чернигівгаз» 0,01684
ПАТ «Шепетівкагаз» 0,01905
ДП «Новороздільське ДГХП «Сірка» -
ДП «Монтажник» 0,03253
ТОВ «Газовик» 0,05450
ТОВ «Газпостачсервіс» 0,07782
ДП «Кременецьке» УПРГ 0,02835
ТОВ «Спектргаз» -

 

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