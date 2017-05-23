Кадры Сумщины: возможна чистка

За нарушение транспортной и служебной дисциплины два руководителя полиции Сумщины могут быть уволены.

Сегодня эту информацию своим подчиненным довел начальник ГУНП в Сумской области. Николай Лушпиенко подчеркнул, что работа по самоочищению от недобросовестных сотрудников, анонсированную руководителями МВД и Национальной полиции Украины будет продолжать и в дальнейшем.

По распоряжению руководителя полиции области сегодня была немедленно созвана видео-селекторное совещание, в котором приняли участие члены коллегии, руководители структурных подразделений, отделов и отделений полиции. Поводом для ее проведения стало выявление работников полиции, праздничные дни управлявших транспортными средствами с явными признаками алкогольного опьянения. Начальник Управления кадрового обеспечения Сергей Терещенко сообщил присутствующим, что вчера во время совместных рейдов, организованных силами ГУНП, УВБ и патрульной полиции, были обнаружены и задокументированы начальник Липоводолинского отделения полиции и руководитель сектора превенции Краснопольского отделения полиции. По данным фактам немедленно были проведены служебные расследования, по результатам которых начальником ГУНП области было принято решение готовить материалы на их освобождение.

«Что касается сотрудников полиции, которые управляют транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, будут приниматься безальтернативные решения — освобождение из полиции. Также они будут привлечены и к административной ответственности, — подчеркнул глава полиции Сумщины Николай Лушпиенко. — Я, как руководитель, заинтересован в том, чтобы своевременно выявлять и избавляться от таких сотрудников, поскольку из-за их действия формируется негативное общественное мнение о работе правоохранительных органов в целом ».

Он призвал начальников полиции на местах быть образцом для своих подчиненных во всем, что касается служебной дисциплины, поведения в быту, в общении с гражданами.

Начальник ГУНП также призвал граждан немедленно сообщать о фактах ненадлежащего поведения или бездействие его подчиненных, — сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области