Распоряжением председателя облгосадминистрации на должность начальника управления взаимодействия с правоохранительными органами и оборонной работы назначен Виталий ТИМОШЕНКО. Нового руководителя представил в начале аппаратного совещания председатель облгосадминистрации Николай Клочко. Виталий Тимошенко имеет полное высшее образование — Национальная юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого, специальность «Правоведение».
Награжден знаком отличия Государственной пенитенциарной службы Украины — нагрудным знаком «За отличие в службе», — сообщает пресс-служба Сумской ОГА.
Кадры Сумщины: Тимошенко получил назначение
Распоряжением председателя облгосадминистрации на должность начальника управления взаимодействия с правоохранительными органами и оборонной работы назначен Виталий ТИМОШЕНКО. Нового руководителя представил в начале аппаратного совещания председатель облгосадминистрации Николай Клочко. Виталий Тимошенко имеет полное высшее образование — Национальная юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого, специальность «Правоведение».
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