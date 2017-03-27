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Кадры Сумщины: Тимошенко получил назначение

Сегодня, 13:14 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина
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Кадры Сумщины: Тимошенко получил назначение

Распоряжением председателя облгосадминистрации на должность начальника управления взаимодействия с правоохранительными органами и оборонной работы назначен Виталий ТИМОШЕНКО. Нового руководителя представил в начале аппаратного совещания председатель облгосадминистрации Николай Клочко. Виталий Тимошенко имеет полное высшее образование — Национальная юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого, специальность «Правоведение».
Награжден знаком отличия Государственной пенитенциарной службы Украины — нагрудным знаком «За отличие в службе», — сообщает пресс-служба Сумской ОГА.

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