Кадры Сумщины: спецзвание для Лушпиенко

Согласно указу Президента Украины № 211/2017 «О присвоении специального звания» генерал-майор милиции Лушпиенко Николай Николаевич — начальник Главного управления Национальной полиции в Сумской области получил звание генерала полиции третьего ранга. Специальное звание было присвоено в порядке переаттестации.

Глава государства вручил ему новые погоны во время торжественных мероприятий по случаю Дня полиции Украины.