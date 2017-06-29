Согласно указу Президента Украины № 211/2017 «О присвоении специального звания» генерал-майор милиции Лушпиенко Николай Николаевич — начальник Главного управления Национальной полиции в Сумской области получил звание генерала полиции третьего ранга. Специальное звание было присвоено в порядке переаттестации.
Глава государства вручил ему новые погоны во время торжественных мероприятий по случаю Дня полиции Украины.
Кадры Сумщины: спецзвание для Лушпиенко
Согласно указу Президента Украины № 211/2017 «О присвоении специального звания» генерал-майор милиции Лушпиенко Николай Николаевич — начальник Главного управления Национальной полиции в Сумской области получил звание генерала полиции третьего ранга. Специальное звание было присвоено в порядке переаттестации.
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