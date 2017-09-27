Панорама / сумы / новости / события / комментарии
26.10 Четверг

Кадры Сумщины: ротации в Сумском районе

Сегодня, 11:17 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина
Панорама Панорама

В Сумском районе поменялся начальник полиции и начальник управления Госпродпотребслужбы. 23 октября на аппаратном совещании при главе Сумской райгосадминистрации Геннадий Дорошенко представил вновь назначенных руководителей и зачитал соответствующие указы.
Приказом Главного управления Национальной полиции в Сумской области от 28 сентября Сердюк Андрей Владимировича назначен на должность начальника Сумского районного отдела полиции.
Согласно приказу Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области от 6 октября Биляк Андрей Андреевич назначен на должность начальника управления в Сумском районе.

Напечатать Письмо автору Просмотров 0 Комментариев 0

читайте также
Апелляционный суд Сумщины возглавила Наталья Литовченко
Апелляционный суд Сумщины возглавила Наталья Литовченко
27.09.2017, 17:17 Новость
Панорама Панорама 27.09.2017, 17:17 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 111 Комментариев 0
На Сумщине объезд из-за ремонта 4 фото
На Сумщине объезд из-за ремонта
10.08.2017, 17:48 Новость
Панорама Панорама 10.08.2017, 17:48 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 276 Комментариев 0
На Сумщине назначения у фискалов (фото)
На Сумщине назначения у фискалов (фото)
10.08.2017, 12:34 Новость
Панорама Панорама 10.08.2017, 12:34 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 259 Комментариев 0
В Сумах появится Центр Олимпийской подготовки легкоатлетов
В Сумах появится Центр Олимпийской подготовки легкоатлетов
10.08.2017, 11:21 Новость
Панорама Панорама 10.08.2017, 11:21 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 156 Комментариев 0
На Сумщине перезахоронят солдата
На Сумщине перезахоронят солдата
09.08.2017, 18:46 Новость
Панорама Панорама 09.08.2017, 18:46 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 59 Комментариев 0
Фигаро тут, Фигаро там: вездесущий политик от Сумщины 3 фото
Фигаро тут, Фигаро там: вездесущий политик от Сумщины
09.08.2017, 13:21 Новость
Панорама Панорама 09.08.2017, 13:21 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 266 Комментариев 0
Кадры Сумщины: крупные неприятности
Кадры Сумщины: крупные неприятности
09.08.2017, 10:19 Новость
Панорама Панорама 09.08.2017, 10:19 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 1 182 Комментариев 0
Кадры Сумщины: спецзвание для Лушпиенко
Кадры Сумщины: спецзвание для Лушпиенко
08.08.2017, 18:20 Новость
Панорама Панорама 08.08.2017, 18:20 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 144 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
БФ «Технологія» оновив реанімацію дитячої обласної лікарні (фоторепортаж)
24.10.2017, 08:40
admin adminych admin adminych 24.10.2017, 08:40 Категория: Новость Рубрика: Без рубрики Регион: Сумщина Просмотров 193 Комментариев 0
Решили купить кровать — выберите стилистическое оформление
20.10.2017, 15:44
admin adminych admin adminych 20.10.2017, 15:44 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 28 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 1 527 Комментариев 0
Опросы

Принятая Верховной Радой медицинская реформа — это:
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Виды и особенности кухонных стульев
Сегодня, 10:59
admin adminych admin adminych Сегодня, 10:59 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 1 Комментариев 0
BRISTOL Comfort House — отличный вариант купить двухкомнатную квартиру в Голосеевском районе
17.10.2017, 16:05
admin adminych admin adminych 17.10.2017, 16:05 Категория: Рубрика: Недвижимость Регионы: Все Просмотров 25 Комментариев 0
Какой выбрать картридж для водного фильтра?
10.10.2017, 16:09
admin adminych admin adminych 10.10.2017, 16:09 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 40 Комментариев 0
Керамическая плитка: виды и преимущества
10.10.2017, 11:54
admin adminych admin adminych 10.10.2017, 11:54 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 47 Комментариев 0
Любопытные факты про SMS-рассылку
10.10.2017, 11:11
admin adminych admin adminych 10.10.2017, 11:11 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 41 Комментариев 0
последние комментарии
Петро Васильович к материалу
Медицина по-новому: чего ждать украинцам
Так в чому справа? В зуби транспорант "Путiн, прiйдi!!!" I пiд посольство Мордора!
22.10.2017, 11:36
Сергей Федоров к материалу
Медицина по-новому: чего ждать украинцам
БАРАНЫ делали медицинскую "реформу". Народ, НЕЛЬЗЯ ВОРОВ и МАРОДЁРОВ выбирать у власть (тем более бывших членов ШАЙКИ Януковича), иначе они ОТБЕРУТ ...
20.10.2017, 23:44
Петро Васильович к материалу
Сумские депутаты не согласовали инвестпрограмму «Сумытеплоэнерго»
За Ксюшу проголосуют все, кто смотрит Дом-2. А это большая половина лектората Навального. Ксюша - проект кремля.
20.10.2017, 08:07
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS bigmir)net TOP 100
GENII