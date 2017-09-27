Кадры Сумщины: ротации в Сумском районе

В Сумском районе поменялся начальник полиции и начальник управления Госпродпотребслужбы. 23 октября на аппаратном совещании при главе Сумской райгосадминистрации Геннадий Дорошенко представил вновь назначенных руководителей и зачитал соответствующие указы.

Приказом Главного управления Национальной полиции в Сумской области от 28 сентября Сердюк Андрей Владимировича назначен на должность начальника Сумского районного отдела полиции.

Согласно приказу Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области от 6 октября Биляк Андрей Андреевич назначен на должность начальника управления в Сумском районе.