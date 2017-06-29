Кадры Сумщины поднимают производство у соседей (фото)

Предприниматель из Сумской области Вячеслав Пелых взял в аренду завод в Харьковской области.»Хотелось бы сделать цельномолочный цех, цех по производству сгущенного молока», — прокомментировал он запуск завода.

Полная мощность предприятия по производству сыра — 28 тонн в сутки. Сыродельный завод в пгт Великий Бурлук Харьковской области возобновил работу после пятилетнего простоя. На предприятии реконструировали оборудование, запустили первую линию по производству сухого молока и уже набрали в штат 120 работников, — сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сайт Харьковской ОГА.

«Сыры Бурлука» были известны на территории всей Украины, но 5 лет назад завод прекратил свою работу, и не было перспективы по восстановлению производства. Мы нашли инвестора, инвестор поверил власти. И сегодня уже есть результат», — цитируется в сообщении глава ОГА Юлия Светличная.

В июне-июле 2017 года сыродельный завод был реконструирован. Сейчас его производство сертифицировано по международным стандартам качества ISO 9001:2000, на предприятии реализуется проект по внедрению европейской системы контроля качества ХАССП.

«Есть договоренность с инвестором, в октябре уже приступят к производству сыра, и пойдет линейка новых видов сыров. Также будут восстанавливать рецептуру сыров, которые здесь производились раньше», — сообщила Ю.Светличная.

фото Харьковской ОГА