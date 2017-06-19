Кадры Сумщины: папина дочка может подвести семью под спецконфискацию

В квартирах семьи экс-губернатора Сумщины Юрия ЧМЫРЯ проведены обыски. Об этом заявил сам политик в заявлении о политическом преследовании. В это же время пресс-служба прокуратуры Сумской области обнародовала информацию о расследовании уголовного производства по факту уклонения от уплаты налогов семьей депутата Сумского облсовета. И хотя фамилии не названы, всем стало ясно о ком идет речь.

«Прокуратурой области осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 1 ст. 212 УК Украины по факту уклонения от уплаты налогов семьей бывшего чиновника Сумской области времен Виктора Януковича, который в настоящее время является депутатом Сумского областного совета.

В ходе расследования установлено, что дочь чиновника в течение 4 последних лет приобрела в собственность 12 квартир в центральной части г. Киева: в частности, в Печерском и Оболонском районах, в том числе на Оболонской набережной, и 3 паркоместа общая стоимость которых, по предварительным подсчетам, составляет более 50 млн. грн. При этом, официальные доходы чиновника и членов его семьи, по информации органов Государственной фискальной службы, не является соответствующими указанной стоимости приобретенного имущества.

В ходе расследования в указанных квартирах в г. Киеве проведены санкционированные обыски. Установлено, что в одной из них живет сам чиновник с семьей, а часть сдаются в аренду как посуточно, так и на длительное время.

По ходатайству процессуального руководителя на упомянутые 12 квартир и 3 паркоместа, которые могут подлежать специальной конфискации, как имущество, полученное в результате совершения преступления или является доходом от такого имущества, следственным судьей наложен арест в виде запрета их отчуждения.

Расследование продолжается, принимаются меры для полного и беспристрастного установления обстоятельств совершения уголовного преступления.

С целью предупреждения возможных спекуляций по этому вопросу подчеркиваем, что указанное уголовное производство не имеет никакого политического подтекста, а досудебное расследование по нему осуществляется с соблюдением всех определенных законом принципов уголовного производства», — говорится в сообщении Пресс-службы прокуратуры области.