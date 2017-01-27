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Кадры Сумщины: в областной детской больнице появился главврач

Сегодня, 08:20 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество Регион: Сумщина
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1 марта коллективу областной детской клинической больнице представили нового главврача. Им стал врач-ортопед, травматолог Игорь ЗМЫСЛЯ. «Сегодня Сумская областная детская клиническая больница получила главного врача (в центре). Поздравляю Змыслю Игоря Федоровича и коллектив с этим событием. Желаю успехов в развитии и развития учреждения», — написал на своей странице в фесбуке начальник облздрава Сергей БУТЕНКО.
Напомним, в ноябре 2016 г. вр.и.о. главврача стал Владимир ДОРОШЕНКО – детский хирург с более чем 30-летним стажем. До этого медучреждением руководила Анна БОГДАНОВА, которая ушла на заслуженный отдых.

Фото со страницы Татьяна Ганжа (фото свежие, но дата выставлена неправильно)

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