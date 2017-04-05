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Кадры Сумщины: назначения у фискалов

Сегодня, 10:14 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество Регион: Сумщина
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Приказами ГФС Украины от 12 мая начальником ГУ ГФС в Сумской области назначен Алексей Мазуренко, который с ноября 2015 г. исполнял обязанности начальника; заместителем начальника — Юрий Мельник.
Алексей Мазуренко и Юрий Мельник назначены на должности как победители конкурса, который проходил в ГФС Украины, — сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Сумской области.
Алексей Владимирович Мазуренко родился в 1970 году в г. Хабаровск. Окончил Сумской государственный аграрный университет по квалификации учет и аудит. В налоговых органах работает с 2000 года. Прошел путь в аппарате ГНА в Сумской области от старшего государственного налогового инспектора до заместителя начальника управления. С 2005 года возглавлял Роменскую межрайонную государственную налоговую инспекцию. Затем ГНИ в г. Сумы и Шосткинскую ОГНИ. В ноября 2014 года назначен на должность первого заместителя начальника ГУ ГФС в Сумской области.
Юрий Мельник родился в Сумах в 1974 году. Окончил Сумской сельскохозяйственный институт, Украинский государственный университет пищевых технологий и Сумской национальный аграрный университет.
Юрий Владимирович с 1994 года работал в коммерческих структурах, в 2005 году был заместителем председателя Роменской райгосадминистрации. С 2005 по 2008 год занимал должность заместителя директора по коммерческим вопросам ООО «Сумыспирт».
В налоговых органах Юрий Владимирович работает с 2008 года, находился на руководящих должностях в Конотопской ОГНИ, Сумской межрайонной ГНИ. Последнее место работы-начальник государственной налоговой инспекции в Сумах.

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