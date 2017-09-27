Панорама / сумы / новости / события / комментарии
07.11 Вторник

Кадры Сумщины: назначения в судах

Вчера, 12:16 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина
Панорама Панорама
Кадры Сумщины: назначения в судах

Одиннадцать судей назначены на должности в различные суды Сумской области. В частности, Марину Черкашину – судьей Белопольского районного суда, Оксану Черных – судьей Сумского районного суда;
Ирину Климашевскую, Алексея Сибилева и Аллу Сидоренко — судьями Заречного районного суда г. Сумы, Ольгу Катрич и Александра Литовченко – судьями Ковпаковского районного суда. Это предусмотрено Указом Президента Украины №348/2017 от 2 ноября.
Еще одним Указом Президента №350 назначены судьи Сумского окружного административного суда: Сергея Воловика, Сергея Глазько, Евгения Кравченко и Ирину Шевченко.

Напечатать Письмо автору Просмотров 195 Комментариев 0

читайте также
Апелляционный суд Сумщины возглавила Наталья Литовченко
Апелляционный суд Сумщины возглавила Наталья Литовченко
27.09.2017, 17:17 Новость
Панорама Панорама 27.09.2017, 17:17 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 122 Комментариев 0
Харьковчане отремонтируют дороги на Сумщине
Харьковчане отремонтируют дороги на Сумщине
27.09.2017, 15:19 Новость
Панорама Панорама 27.09.2017, 15:19 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 186 Комментариев 0
На Сумщине назначен новый руководитель лесхоза
На Сумщине назначен новый руководитель лесхоза
26.09.2017, 10:10 Новость
Панорама Панорама 26.09.2017, 10:10 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 317 Комментариев 0
Готовь трактор летом: на Сумщине покупают технику для уборки (фото) 4 фото
Готовь трактор летом: на Сумщине покупают технику для уборки (фото)
22.09.2017, 14:14 Новость
Панорама Панорама 22.09.2017, 14:14 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 147 Комментариев 0
На Сумщине осужденные запаслись картофелем (фото) 2 фото
На Сумщине осужденные запаслись картофелем (фото)
21.09.2017, 17:34 Новость
Панорама Панорама 21.09.2017, 17:34 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 123 Комментариев 0
На Сумщине день села праздновали с размахом и пользой (фото) 3 фото
На Сумщине день села праздновали с размахом и пользой (фото)
19.09.2017, 16:18 Новость
Панорама Панорама 19.09.2017, 16:18 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 344 Комментариев 2
На Сумщине дороги обработали спецэмульсией 2 фото
На Сумщине дороги обработали спецэмульсией
19.09.2017, 14:04 Новость
Панорама Панорама 19.09.2017, 14:04 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 426 Комментариев 0
На Сумщине чиновник отделался штрафом
На Сумщине чиновник отделался штрафом
19.09.2017, 07:07 Новость
Панорама Панорама 19.09.2017, 07:07 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 208 Комментариев 1
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
В Сумах расширится производство АО «Технология»
02.11.2017, 14:30
admin adminych admin adminych 02.11.2017, 14:30 Категория: Новость Рубрика: Без рубрики Регион: Сумы Просмотров 437 Комментариев 0
Интернет-магазин домашнего текстиля в Сумах «Домашний стиль»
02.11.2017, 13:17
admin adminych admin adminych 02.11.2017, 13:17 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 68 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 1 579 Комментариев 0
Опросы

Как вы считаете, главные причины резкого роста числа ДТП - это...
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
«Первая Вода»: системы очистки воды для бытовых и промышленных целей
03.11.2017, 18:08
admin adminych admin adminych 03.11.2017, 18:08 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 16 Комментариев 0
НБУ: держим руку на курсе
02.11.2017, 16:34
admin adminych admin adminych 02.11.2017, 16:34 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 14 Комментариев 0
Как работать с биллбордами в Харькове?
01.11.2017, 12:05
admin adminych admin adminych 01.11.2017, 12:05 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 20 Комментариев 0
Баннеры на все случаи жизни
30.10.2017, 19:11
admin adminych admin adminych 30.10.2017, 19:11 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 24 Комментариев 0
Офисные светодиодные светильники – комфорт, экономия и стиль
26.10.2017, 11:24
admin adminych admin adminych 26.10.2017, 11:24 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 49 Комментариев 1
последние комментарии
Семен Семенович к материалу
Площадная демократия сработала! В Сумах обсудят тарифообразование (фото)
Соколов может и пиарщик, согласен. А мэр почему согласен с повышением тарифов? Терзают меня смутные сомнения... Мэр говорит, что у ...
04.11.2017, 00:21
Сергей Федоров к материалу
Площадная демократия сработала! В Сумах обсудят тарифообразование (фото)
Почему Александр Соколов ПИАРЩИК ибо его НЕ ИНТЕРИСУЕТ ПЕРВОПРИЧИНА роста тарифов и цен. Почему этот борец «За життя» огрызков БАНДЫ ...
02.11.2017, 20:32
Сергей Федоров к материалу
В Сумах может подорожать холодная вода и стоки, отопление и горячая вода
Почему Александр Соколов ПИАРЩИК, почему этот борец «За життя» огрызков БАНДЫ УГОЛОВНЫХ БЕСПРЕДЕЛЬЩИКОВ Януковича, пытающихся для дерибана ВЕРНУТЬСЯ к НАРОДНОМУ ...
01.11.2017, 22:41
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS bigmir)net TOP 100
GENII