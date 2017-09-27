Одиннадцать судей назначены на должности в различные суды Сумской области. В частности, Марину Черкашину – судьей Белопольского районного суда, Оксану Черных – судьей Сумского районного суда;
Ирину Климашевскую, Алексея Сибилева и Аллу Сидоренко — судьями Заречного районного суда г. Сумы, Ольгу Катрич и Александра Литовченко – судьями Ковпаковского районного суда. Это предусмотрено Указом Президента Украины №348/2017 от 2 ноября.
Еще одним Указом Президента №350 назначены судьи Сумского окружного административного суда: Сергея Воловика, Сергея Глазько, Евгения Кравченко и Ирину Шевченко.
Кадры Сумщины: назначения в судах
Одиннадцать судей назначены на должности в различные суды Сумской области. В частности, Марину Черкашину – судьей Белопольского районного суда, Оксану Черных – судьей Сумского районного суда;
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