Кадры Сумщины: назначения в судах

Одиннадцать судей назначены на должности в различные суды Сумской области. В частности, Марину Черкашину – судьей Белопольского районного суда, Оксану Черных – судьей Сумского районного суда;

Ирину Климашевскую, Алексея Сибилева и Аллу Сидоренко — судьями Заречного районного суда г. Сумы, Ольгу Катрич и Александра Литовченко – судьями Ковпаковского районного суда. Это предусмотрено Указом Президента Украины №348/2017 от 2 ноября.

Еще одним Указом Президента №350 назначены судьи Сумского окружного административного суда: Сергея Воловика, Сергея Глазько, Евгения Кравченко и Ирину Шевченко.