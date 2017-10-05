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Кадры Сумщины: назначение у фискалов

Сегодня, 17:06 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина
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Кадры Сумщины: назначение у фискалов

С 30 октября в соответствии с приказом ДФС Украины №2610 подполковник налоговой милиции Александр Гомон назначен начальником оперативного управления ГУ ДФС в Сумской области.
Александр Васильевич Гомон родился 20 октября 1979 г. в пгт. Боровая Харьковской области. Имеет высшее образование, в 2002 году окончил Академию ГПС Украины по специальности «Правоведение». Трудовую деятельность начал в органах налоговой милиции г.. Харькова в 2002 г. С марта работал первым заместителем начальника оперативного управления ГУ ДФС в Сумской области, — сообщает пресс-служба управления.

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