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Кадры Сумщины: мздоимца в погонах уволят

Сегодня, 20:22 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
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Кадры Сумщины: мздоимца в погонах уволят

Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой задержали сотрудника сектора уголовного розыска Краснопольского отдела полиции Сумщины на взятке в размере 4000 грн. с участника антитеррористической операции. «Задержали 25 января во второй половине дня в собственном автомобиле возле железнодорожного переезда в Верхней Сыроватке при получении всей суммы взятки», — сообщила пресс-офицер УСБУ в Сумской области Олеся РАПУТА.
Житель одного из сел Краснопольского района был демобилизован в конце прошлого года. Во время участия в антитеррористической операции его военный билет сгорел при боевом столкновении с террористами.
Узнав об этом, старший лейтенант полиции потребовал четыре тысячи гривен с бойца за непривлечение к административной ответственности.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры в Сумской области, решается вопрос об уведомлении о подозрении в совершении преступления согласно ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.
«Сотрудник Краснопольского отделения полиции, который был задержан за вымагательство и получение от местного жителя неправомерной выгоды за содействие в восстановлении утерянного военного билета, будет уволен из рядов Национальной полиции. Такое решение принял Начальник ГУНП области.По данному факту им было назначено служебное расследование, по результатам которого как руководитель Краснопольського отделения полиции, так и его заместители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — сообщила руководитель сектора коммуникаций ГУ НП в Сумской области Эльвира БИГАНОВА.

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