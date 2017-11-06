Обязанности начальника Конотопского отдела полиции временно возложены на заместителя начальника отдела — руководителя следственного отдела Панову Марину Николаевну. Об этом сообщила руководитель сектора коммуникации ГУ НП в Сумской области Эльвира Биганова.
Как сообщает ТопКонотоп , экс-начальник Конотопского отдела полиции Алексей Нештенко подал рапорт об увольнении. Сделал он это после того, как на него было составлено два админпротоколы — за нарушение правил стоянки и отказ от прохождения освидетельствования на алкогольное опьянение.
Стоит отметить, что Алексей Нештенко намерен обжаловать протоколы, выписаны на него патрульными.
Кадры Сумщины: кто руководит копами в Конотопе
Сегодня, 13:17 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумщина
Обязанности начальника Конотопского отдела полиции временно возложены на заместителя начальника отдела — руководителя следственного отдела Панову Марину Николаевну. Об этом сообщила руководитель сектора коммуникации ГУ НП в Сумской области Эльвира Биганова.
Напечатать Письмо автору Просмотров 123 Комментариев 0 Поддержали 0
читайте также
06.11.2017, 17:15 Новость
Панорама Подписаться 06.11.2017, 17:15 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 50 Комментариев 0 Поддержали 0
18.10.2017, 17:10 Новость
Панорама Подписаться 18.10.2017, 17:10 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 221 Комментариев 0 Поддержали 0
11.10.2017, 11:13 Новость
Панорама Подписаться 11.10.2017, 11:13 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 308 Комментариев 0 Поддержали 0
03.10.2017, 09:19 Новость
Панорама Подписаться 03.10.2017, 09:19 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 634 Комментариев 1 Поддержали 0
19.09.2017, 07:07 Новость
Панорама Подписаться 19.09.2017, 07:07 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 210 Комментариев 1 Поддержали 0
15.09.2017, 08:20 Новость
Панорама Подписаться 15.09.2017, 08:20 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 182 Комментариев 0 Поддержали 0
12.09.2017, 09:19 Новость
Панорама Подписаться 12.09.2017, 09:19 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 250 Комментариев 0 Поддержали 0
02.08.2017, 15:13 Новость
Панорама Подписаться 02.08.2017, 15:13 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 225 Комментариев 0 Поддержали 0
Комментировать (0)
Новости партнёров
07.11.2017, 18:00
admin adminych Подписаться 07.11.2017, 18:00 Категория: Новость Рубрика: Без рубрики Регион: Сумщина Просмотров 275 Комментариев 0 Поддержали 0
07.11.2017, 12:30
admin adminych Подписаться 07.11.2017, 12:30 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 27 Комментариев 0 Поддержали 0
02.11.2017, 14:30
admin adminych Подписаться 02.11.2017, 14:30 Категория: Новость Рубрика: Без рубрики Регион: Сумы Просмотров 475 Комментариев 0 Поддержали 0
07.11.2016, 10:00
admin adminych Подписаться 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 1 586 Комментариев 0 Поддержали 0
Опросы
Загрузка ...
Предложения партнёров
03.11.2017, 18:08
admin adminych Подписаться 03.11.2017, 18:08 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 25 Комментариев 0 Поддержали 0
02.11.2017, 16:34
admin adminych Подписаться 02.11.2017, 16:34 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 18 Комментариев 0 Поддержали 0
01.11.2017, 12:05
admin adminych Подписаться 01.11.2017, 12:05 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 23 Комментариев 0 Поддержали 0
30.10.2017, 19:11
admin adminych Подписаться 30.10.2017, 19:11 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 25 Комментариев 0 Поддержали 0
26.10.2017, 11:24
admin adminych Подписаться 26.10.2017, 11:24 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 65 Комментариев 1 Поддержали 0
последние комментарии
Сегодня, 15:43