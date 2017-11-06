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Кадры Сумщины: кто руководит копами в Конотопе

Сегодня, 13:17 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумщина
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Кадры Сумщины: кто руководит копами в Конотопе

Обязанности начальника Конотопского отдела полиции временно возложены на  заместителя  начальника отдела — руководителя следственного отдела  Панову Марину Николаевну. Об этом сообщила руководитель сектора коммуникации ГУ НП в Сумской области Эльвира Биганова.
Как сообщает ТопКонотоп , экс-начальник Конотопского отдела полиции Алексей Нештенко подал рапорт об увольнении. Сделал он это после того, как на него было составлено два админпротоколы — за нарушение правил стоянки и отказ от прохождения освидетельствования на алкогольное опьянение.
Стоит отметить, что Алексей Нештенко намерен обжаловать протоколы, выписаны на него патрульными.

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