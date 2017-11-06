Кадры Сумщины: кто руководит копами в Конотопе

Обязанности начальника Конотопского отдела полиции временно возложены на заместителя начальника отдела — руководителя следственного отдела Панову Марину Николаевну. Об этом сообщила руководитель сектора коммуникации ГУ НП в Сумской области Эльвира Биганова.

Как сообщает ТопКонотоп , экс-начальник Конотопского отдела полиции Алексей Нештенко подал рапорт об увольнении. Сделал он это после того, как на него было составлено два админпротоколы — за нарушение правил стоянки и отказ от прохождения освидетельствования на алкогольное опьянение.

Стоит отметить, что Алексей Нештенко намерен обжаловать протоколы, выписаны на него патрульными.