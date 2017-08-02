Кадры Сумщины: крупные неприятности

Серьезное обвинение выдвинули экс-заместителю главы Администрации Януковича, депутату Сумского облсовета Юрию Чмырю — ему грозит до двух лет лишения свободы

Юрия Чмыря подозревают в афере с паспортами и декларацией. Прокурор Сумской области Виталий МАТВИЙЧУК подписал уведомление в сокрытии паспорта, подделке и использовании поддельных официальных документов, а также в декларировании недостоверных сведений

Досудебным расследованием установлено, что после бегства Януковича подозреваемый решил получить еще один паспорт гражданина Украины с целью сокрытия большого количества сделок с дорогостоящим имуществом. «Экс-чиновник обратился с заявлением в соответствующее учреждение о якобы утере паспорта по собственной неосторожности, на основании чего получил новый документ, удостоверяющий личность. В дальнейшем подозреваемый использовал так называемый потерянный паспорт для совершения юридически значимых нотариальных действий», — разъяснила пресс-секретарь генпрокурора Лариса САРГАН.

Кроме того, Чмырь не указал дочь как члена семьи и не внес в декларацию, хотя в ходе следствия собрано достаточно доказательств того, что они проживали и проживают вместе. В частности, в декларации не указано 9 квартир и 3 паркоместа в столице, доход от продажи недвижимости и корпоративные права двух обществ с ограниченной ответственностью.

20-летняя неработающая дочь подозреваемого имеет в собственности недвижимое имущество и корпоративные права на сумму около 40 млн грн. Как сообщила Лариса Сарган, Юрий Чмырь не явился по вызову в прокуратуру, сообщение о подозрении вручено следователями прокуратуры Сумской области в г. Киеве установленным законом способом — руководителю жилищно-эксплуатационной организации и адвокату подозреваемого, поскольку дверь квартиры в течение дня никто не открыл. Прокуратура готовит ходатайство в суд об избрании депутату областного совета меры пресечения.

Напомним, что не так давно у бывшего заместителя главы Администрации Президента Виктора Януковича Юрия Чмыря во время обысков нашли в двух банковских ячейках 1 млн 180 долл. вместо задекларированных им 572 тыс. долл.

Наталия Гончарук, «Панорама» №31