Панорама / сумы / новости / события / комментарии
09.08 Среда

Кадры Сумщины: крупные неприятности

Сегодня, 10:19 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумщина
Панорама Панорама
Кадры Сумщины: крупные неприятности

Серьезное обвинение выдвинули экс-заместителю главы Администрации Януковича, депутату Сумского облсовета Юрию Чмырю — ему грозит до двух лет лишения свободы
Юрия Чмыря подозревают в афере с паспортами и декларацией. Прокурор Сумской области Виталий МАТВИЙЧУК подписал уведомление в сокрытии паспорта, подделке и использовании поддельных официальных документов, а также в декларировании недостоверных сведений
Досудебным расследованием установлено, что после бегства Януковича подозреваемый решил получить еще один паспорт гражданина Украины с целью сокрытия большого количества сделок с дорогостоящим имуществом. «Экс-чиновник обратился с заявлением в соответствующее учреждение о якобы утере паспорта по собственной неосторожности, на основании чего получил новый документ, удостоверяющий личность. В дальнейшем подозреваемый использовал так называемый потерянный паспорт для совершения юридически значимых нотариальных действий», — разъяснила пресс-секретарь генпрокурора Лариса САРГАН.
Кроме того, Чмырь не указал дочь как члена семьи и не внес в декларацию, хотя в ходе следствия собрано достаточно доказательств того, что они проживали и проживают вместе. В частности, в декларации не указано 9 квартир и 3 паркоместа в столице, доход от продажи недвижимости и корпоративные права двух обществ с ограниченной ответственностью.
20-летняя неработающая дочь подозреваемого имеет в собственности недвижимое имущество и корпоративные права на сумму около 40 млн грн. Как сообщила Лариса Сарган, Юрий Чмырь не явился по вызову в прокуратуру, сообщение о подозрении вручено следователями прокуратуры Сумской области в г. Киеве установленным законом способом — руководителю жилищно-эксплуатационной организации и адвокату подозреваемого, поскольку дверь квартиры в течение дня никто не открыл. Прокуратура готовит ходатайство в суд об избрании депутату областного совета меры пресечения.
Напомним, что не так давно у бывшего заместителя главы Администрации Президента Виктора Януковича Юрия Чмыря во время обысков нашли в двух банковских ячейках 1 млн 180 долл. вместо задекларированных им 572 тыс. долл.
Наталия Гончарук, «Панорама» №31

Напечатать Письмо автору Просмотров 588 Комментариев 0

читайте также
Дело Чмыря: завершено досудебное расследование
Дело Чмыря: завершено досудебное расследование
02.08.2017, 15:13 Новость
Панорама Панорама 02.08.2017, 15:13 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 135 Комментариев 0
ЧП в Шостке: как это было
ЧП в Шостке: как это было
02.08.2017, 07:19 Новость
Панорама Панорама 02.08.2017, 07:19 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 269 Комментариев 0
В Сумах разоблачили финансистов террористов 2 фото
В Сумах разоблачили финансистов террористов
29.06.2017, 16:31 Новость
Панорама Панорама 29.06.2017, 16:31 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 160 Комментариев 0
На Сумщине от угроз перешли к делу (фото) 7 фото
На Сумщине от угроз перешли к делу (фото)
07.06.2017, 09:11 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 07.06.2017, 09:11 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 1 344 Комментариев 0
Не тот выбор на Сумщине
Не тот выбор на Сумщине
01.06.2017, 11:25 Новость
Панорама Панорама 01.06.2017, 11:25 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 257 Комментариев 0
На Сумщине отменили решение сессии и оштрафовали депутата
На Сумщине отменили решение сессии и оштрафовали депутата
31.05.2017, 15:46 Новость
Панорама Панорама 31.05.2017, 15:46 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 99 Комментариев 0
На Сумщине живут 1,1 млн человек
На Сумщине живут 1,1 млн человек
18.04.2017, 16:10 Новость
Панорама Панорама 18.04.2017, 16:10 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 152 Комментариев 0
На Сумщине взяли под домашний арест экс-копа
На Сумщине взяли под домашний арест экс-копа
10.04.2017, 14:14 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 10.04.2017, 14:14 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 246 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Пакеты полиэтиленовые с логотипом
Вчера, 13:56
admin adminych admin adminych Вчера, 13:56 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 25 Комментариев 0
Производство полиэтиленовых пакетов и стретч пленки
Вчера, 13:47
admin adminych admin adminych Вчера, 13:47 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 24 Комментариев 0
К вершинам вместе с лидером
26.07.2017, 12:23
admin adminych admin adminych 26.07.2017, 12:23 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 34 Комментариев 0
В місті Тростянець пройде 5-й ювілейний музичний фестиваль «СХІД-РОК»
25.07.2017, 14:16
admin adminych admin adminych 25.07.2017, 14:16 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 48 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 1 210 Комментариев 0
Опросы

Лишение Михаила Саакашвили гражданства Украины - это
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Генеральная уборка квартир и офисов
Сегодня, 11:17
admin adminych admin adminych Сегодня, 11:17 Категория: Рубрика: Бытовые услуги Регионы: Все Просмотров 15 Комментариев 0
Пять причин заказать доставку цветов
01.08.2017, 17:39
admin adminych admin adminych 01.08.2017, 17:39 Категория: Рубрика: Бытовые услуги Регионы: Все Просмотров 39 Комментариев 0
Депозит в Альфа-Банк: особенности открытия вклада
27.07.2017, 19:37
admin adminych admin adminych 27.07.2017, 19:37 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 74 Комментариев 0
Бытовой фильтр для воды: чем руководствоваться при его выборе
26.07.2017, 11:00
admin adminych admin adminych 26.07.2017, 11:00 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 54 Комментариев 0
Інсектициди: види, форми випуску та способи застосування
21.07.2017, 18:42
admin adminych admin adminych 21.07.2017, 18:42 Категория: Рубрика: Сельское хозяйство Регионы: Все Просмотров 39 Комментариев 0
последние комментарии
Peter к материалу
Олександр Такул: «Для мене наметовий табір «Сузір’я» — це більше місія, ніж робота»
Маю бажання прокоментувати де які висловлювання Олександра Такул та одночасно залишити відгук про наметовий табір "Сузір'я". Мова виключно про наметовий ...
30.07.2017, 19:54
Сергей Федоров к материалу
Что по чем: продукты в июле подорожали
БАНДА гаранта-Потрошителя готовится к ВЫБОРАМ и УБИРАЕТ КОНКУРЕНТОВ, начав с Саакашвили, мешающего ВОРОВАТЬ и РАЗМНОЖАТЬ КОРРУПЦИЮ. Выборы требует Евросоюз из-за ...
27.07.2017, 23:17
Анна Янчук к материалу
Национальный монумент МН17 в Нидердандах (фото)
Ужас. 3 года прошло, а кажется, будто всего несколько месяцев.
26.07.2017, 12:28
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS bigmir)net TOP 100
GENII