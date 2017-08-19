Панорама / сумы / новости / события / комментарии
30.08 Среда

Кадры Сумщины: как прокурор без жилья обзавелся авто

Сегодня, 10:10 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина
Панорама Панорама
Кадры Сумщины: как прокурор без жилья обзавелся авто

Прокурор военный прокуратуры Сумского гарнизона Центрального региона Украины Артем Вислов получил от близких в подарок 570 тысяч гривен, за которые купил новый автомобиль Toyota Camry 2017 года выпуска. Такое сообщение об изменении имущественного состояния он подал в Единый государственный реестр деклараций, пишет «Слово и Дело».
Согласно поданному документу, Вислов получил от трех граждан Украины Натальи Юрьевны и Анатолия Федоровича Висловых, а также Лидии Алексеевны Кондратенко 300, 140 и 130 тысяч гривен соответственно. Добавив еще почти 120 тысяч, прокурор приобрел в ООО «Артмотор» Toyota Camry за 688 тысяч 515 гривен.
Следует отметить, что в электронной декларации о доходах за 2016 год Вислов указал, что живет в Сумах, однако в графе недвижимости у него отсутствует какое-либо жилье. Также он отметил, что ездит на автомобиле Ford Focus 2013 г. в., который принадлежит Наталье Юрьевне Висловой.
За прошедший год прокурор получил общий доход на сумму 125 тыс. 580 грн зарплатой прокурора. Денежные сбережения отсутствуют.
Напомним, сотрудник ГФС приобрел квартиру в Киеве, не имея на нее денег.
Ранее полицейский из Сумской области получил от родственника подарок почти за миллион.

Напечатать Письмо автору Просмотров 7 Комментариев 0

читайте также
В Ромнах ремонтируют дорогу (фотофакт) 6 фото
В Ромнах ремонтируют дорогу (фотофакт)
19.08.2017, 07:19 Новость
Панорама Панорама 19.08.2017, 07:19 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 187 Комментариев 0
Сумской губернатор — лидер середняков
Сумской губернатор — лидер середняков
03.08.2017, 12:19 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 03.08.2017, 12:19 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 261 Комментариев 0
В центре Ромен строят канализацию (фото) 2 фото
В центре Ромен строят канализацию (фото)
02.08.2017, 16:12 Новость
Панорама Панорама 02.08.2017, 16:12 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 108 Комментариев 0
Дело Чмыря: завершено досудебное расследование
Дело Чмыря: завершено досудебное расследование
02.08.2017, 15:13 Новость
Панорама Панорама 02.08.2017, 15:13 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 175 Комментариев 0
На Сумщине оптимизировали пригородные маршруты
На Сумщине оптимизировали пригородные маршруты
02.08.2017, 14:10 Новость
Панорама Панорама 02.08.2017, 14:10 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 156 Комментариев 0
Стоп кран на Сумщине
Стоп кран на Сумщине
29.06.2017, 08:29 Новость
Панорама Панорама 29.06.2017, 08:29 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 289 Комментариев 0
На Сумщине от угроз перешли к делу (фото) 7 фото
На Сумщине от угроз перешли к делу (фото)
07.06.2017, 09:11 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 07.06.2017, 09:11 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 1 379 Комментариев 0
На Сумщине мэр хочет разогнать горсовет
На Сумщине мэр хочет разогнать горсовет
02.06.2017, 13:13 Новость
Панорама Панорама 02.06.2017, 13:13 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регионы: Сумщина, Конотопский район Просмотров 330 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Энергетики Сумщины – онкобольным детям
28.08.2017, 12:39
admin adminych admin adminych 28.08.2017, 12:39 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 24 Комментариев 0
На что важно обратить внимание при выборе постельного белья
17.08.2017, 17:39
admin adminych admin adminych 17.08.2017, 17:39 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 139 Комментариев 0
В місті Тростянець пройде 5-й ювілейний музичний фестиваль «СХІД-РОК»
25.07.2017, 14:16
admin adminych admin adminych 25.07.2017, 14:16 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 76 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 1 283 Комментариев 0
Опросы

Что для вас День Независимости?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Боди для новорожденных в Babyhit
17.08.2017, 15:16
admin adminych admin adminych 17.08.2017, 15:16 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 40 Комментариев 2
Кредит онлайн на карту: быстро, просто, удобно
17.08.2017, 14:59
admin adminych admin adminych 17.08.2017, 14:59 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 131 Комментариев 0
Как купить качественные детали для грузового автомобиля
17.08.2017, 14:24
admin adminych admin adminych 17.08.2017, 14:24 Категория: Рубрика: Автотранспорт Регионы: Все Просмотров 67 Комментариев 0
Онлайн-кредит – выгодное и быстрое кредитование от Krediti Online
14.08.2017, 10:34
admin adminych admin adminych 14.08.2017, 10:34 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 380 Комментариев 0
Четыре совета по изучению иностранных слов
10.08.2017, 15:36
admin adminych admin adminych 10.08.2017, 15:36 Категория: Рубрика: Образование, наука Регионы: Все Просмотров 40 Комментариев 0
последние комментарии
marikoo к материалу
Боди для новорожденных в Babyhit
Классно)Спасибо за совет)0
24.08.2017, 00:24
Сергей Федоров к материалу
Мэр Конотопа обещает объявить голодовку
И этот БЕСПРЕДЕЛ солидарных Потрошителей наших карманов, РОСТ цен, тарифов, ОБНИЩАНИЕ народа и РАЗВОРОВЫВАНИЕ народного Бюджета страны будет продолжаться пока ...
23.08.2017, 20:59
Анна Янчук к материалу
Где учились богатейшие люди Украины (инфографика)
Ок, с богатыми то понятно, а вот с каких пор уровень ума определяется наличием диплома/научного звания?
23.08.2017, 10:52
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS bigmir)net TOP 100
GENII