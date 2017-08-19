Кадры Сумщины: как прокурор без жилья обзавелся авто

Прокурор военный прокуратуры Сумского гарнизона Центрального региона Украины Артем Вислов получил от близких в подарок 570 тысяч гривен, за которые купил новый автомобиль Toyota Camry 2017 года выпуска. Такое сообщение об изменении имущественного состояния он подал в Единый государственный реестр деклараций, пишет «Слово и Дело».

Согласно поданному документу, Вислов получил от трех граждан Украины Натальи Юрьевны и Анатолия Федоровича Висловых, а также Лидии Алексеевны Кондратенко 300, 140 и 130 тысяч гривен соответственно. Добавив еще почти 120 тысяч, прокурор приобрел в ООО «Артмотор» Toyota Camry за 688 тысяч 515 гривен.

Следует отметить, что в электронной декларации о доходах за 2016 год Вислов указал, что живет в Сумах, однако в графе недвижимости у него отсутствует какое-либо жилье. Также он отметил, что ездит на автомобиле Ford Focus 2013 г. в., который принадлежит Наталье Юрьевне Висловой.

За прошедший год прокурор получил общий доход на сумму 125 тыс. 580 грн зарплатой прокурора. Денежные сбережения отсутствуют.

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