Кадры Сумщины: испытательный срок для Яременко

12 июня распоряжением Президента Украины главой Липоводолинской РГА назначен Иван ЯРЕМЕНКО. «С 12 июня 2017 г. с испытательным сроком 1 месяц и оплатой труда согласно законодательства», — сказано в распоряжении главы государства.

13 июня новоназначенного главу официально представил громаде замглавы Сумской ОГА Иван БОРШОШ. «Только вместе мы должны строить успешную и процветающую Липоводолинщину, чтобы люди видели наши достижения», — заявил Иван Яременко.