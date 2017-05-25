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Кадры Сумщины: испытательный срок для Яременко

Сегодня, 12:34 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина
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Кадры Сумщины: испытательный срок для Яременко

12 июня распоряжением Президента Украины главой Липоводолинской РГА назначен Иван ЯРЕМЕНКО. «С 12 июня 2017 г. с испытательным сроком 1 месяц и оплатой труда согласно законодательства», — сказано в распоряжении главы государства.
13 июня новоназначенного главу официально представил громаде замглавы Сумской ОГА Иван БОРШОШ. «Только вместе мы должны строить успешную и процветающую Липоводолинщину, чтобы люди видели наши достижения», — заявил Иван Яременко.

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