На первой всеукраинской конференции прокуроров в Генпрокуратуре в течение двух суток 464 делегаты со всей Украины выбирали участников прокурорского самоуправления. Из 64 желающих стать членами Совета прокуроров Украины были избраны 11 прокурорско-следственных работников. Председателем Совета прокуроров Украины сроком на 5 лет избран представитель Сумщины — Михаил Мисюра, который занимает должность следователя по особо важным делам следственного отдела управления по расследованию уголовных производств следователями органов прокуратуры и процессуального руководства прокуратуры Сумской области, — сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.
Кадры Сумщины и в Киеве поддержали
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