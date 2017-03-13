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04.05 Четверг

Кадры Сумщины и в Киеве поддержали

Сегодня, 10:10 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество Регион: Сумщина
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Кадры Сумщины и в Киеве поддержали

На первой всеукраинской конференции прокуроров в Генпрокуратуре в течение двух суток 464 делегаты со всей Украины выбирали участников прокурорского самоуправления. Из 64 желающих стать членами Совета прокуроров Украины были избраны 11 прокурорско-следственных работников. Председателем Совета прокуроров Украины сроком на 5 лет избран представитель Сумщины — Михаил Мисюра, который занимает должность следователя по особо важным делам следственного отдела управления по расследованию уголовных производств следователями органов прокуратуры и процессуального руководства прокуратуры Сумской области, — сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

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