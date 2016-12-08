Кадры Сумщины: экс-милиционер получил штраф за взятку

В Конотопе осудили бывшего заместителя главы местной милиции. Майора милиции признали виновным только в мошенничестве, т.к. прокуратура не смогла доказать факт вымогательства денег. Экс-правоохранителя приговорили к штрафу в 850 гривен. Это меньше суммы взятки в 35 раз.

Правоохранителя задержали после получения взятки весной 2015 года. Первоначально к майору, который возглавлял криминальную милицию, обратился военнослужащий, который подрабатывал пассажирской перевозкой и опасался, что может лишиться работы, — сообщает 368.media

Он посчитал, что правоохранители располагают материалами о административном коррупционном правонарушении. Как следует из приговора суда, милиционер, зная, что таких материалов нет, решил заработать денег. Он предложил мужчине передать ему 1,2 тыс. долларов, чтобы «закрыть вопрос», уничтожив документы. Якобы большая часть денег предполагалась для руководства и только 200 долларов он оставлял себе.

Коррупционера задержали после передачи 30 тыс. гривен. Прокуратура предъявила ему обвинение в мошенничестве и в даче взятки. В суде милиционер признался только в афере, но не в планируемой передаче денег руководству.