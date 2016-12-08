Панорама / сумы / новости / события / комментарии
24.01 Вторник

Кадры Сумщины: экс-милиционер получил штраф за взятку

Сегодня, 13:20 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
Панорама Панорама
Кадры Сумщины: экс-милиционер получил штраф за взятку

В Конотопе осудили бывшего заместителя главы местной милиции. Майора милиции признали виновным только в мошенничестве, т.к. прокуратура не смогла доказать факт вымогательства денег. Экс-правоохранителя приговорили к штрафу в 850 гривен. Это меньше суммы взятки в 35 раз.
Правоохранителя задержали после получения взятки весной 2015 года. Первоначально к майору, который возглавлял криминальную милицию, обратился военнослужащий, который подрабатывал пассажирской перевозкой и опасался, что может лишиться работы, — сообщает 368.media
Он посчитал, что правоохранители располагают материалами о административном коррупционном правонарушении. Как следует из приговора суда, милиционер, зная, что таких материалов нет, решил заработать денег. Он предложил мужчине передать ему 1,2 тыс. долларов, чтобы «закрыть вопрос», уничтожив документы. Якобы большая часть денег предполагалась для руководства и только 200 долларов он оставлял себе.
Коррупционера задержали после передачи 30 тыс. гривен. Прокуратура предъявила ему обвинение в мошенничестве и в даче взятки. В суде милиционер признался только в афере, но не в планируемой передаче денег руководству.

Напечатать Письмо автору Просмотров 1 Комментариев 0

читайте также
На Сумщине парень хотел зарезаться
На Сумщине парень хотел зарезаться
08.12.2016, 09:15 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 08.12.2016, 09:15 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 514 Комментариев 0
На Сумщине скончалась пострадавшая в ДТП
На Сумщине скончалась пострадавшая в ДТП
05.12.2016, 10:35 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 05.12.2016, 10:35 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 516 Комментариев 0
На Сумщине легковушка вылетела в кювет
На Сумщине легковушка вылетела в кювет
30.11.2016, 14:14 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 30.11.2016, 14:14 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 135 Комментариев 0
На Сумщине двое залезли в петлю
На Сумщине двое залезли в петлю
30.11.2016, 12:25 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 30.11.2016, 12:25 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 202 Комментариев 0
На Сумщине две машины столкнулись на встречке
На Сумщине две машины столкнулись на встречке
29.11.2016, 09:15 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 29.11.2016, 09:15 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 326 Комментариев 0
На Сумщине в саду повесился мужчина
На Сумщине в саду повесился мужчина
28.11.2016, 11:06 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 28.11.2016, 11:06 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 292 Комментариев 0
Отделались испугом: происшествие на Сумщине (фото) 3 фото
Отделались испугом: происшествие на Сумщине (фото)
28.11.2016, 10:25 Новость
Панорама Панорама 28.11.2016, 10:25 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 370 Комментариев 0
Не заметил: на Сумщине столкнулись товарняк и легковушка
Не заметил: на Сумщине столкнулись товарняк и легковушка
25.11.2016, 16:06 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 25.11.2016, 16:06 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 169 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Хто стане Людиною року на Сумщині?
05.01.2017, 17:55
admin admin 05.01.2017, 17:55 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 281 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin admin 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 264 Комментариев 0
Опросы

Как вы относитесь к решению властей призвать служить офицеров запаса (выпускников военных кафедр) на 1,5 года?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Выбираем чехол для телефона Huawei Nova
Сегодня, 11:45
admin admin Сегодня, 11:45 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 9 Комментариев 0
Покупайте статусные автомобили в компании «Статус-Авто»
Вчера, 12:51
admin admin Вчера, 12:51 Категория: Рубрика: Автотранспорт Регионы: Все Просмотров 26 Комментариев 0
Адаптивная верстка или мобильное приложение?
10.01.2017, 17:19
admin admin 10.01.2017, 17:19 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 27 Комментариев 0
Строительный гипермаркет Леруа Мерлен: товары на каждый день
06.01.2017, 14:15
admin admin 06.01.2017, 14:15 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 67 Комментариев 0
Микроволновая печь: вред или польза
05.01.2017, 19:36
admin admin 05.01.2017, 19:36 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 65 Комментариев 0
последние комментарии
Олексій Васильович Ленський к материалу
Страна фокусов
Прем’єр-міністру Гройсману Президенту Порошенко Від замордованого ними громадянина України Ленського Олексія Васильовича, що мешкає в місті Суми, вул. Лохвицька, 13. ...
Вчера, 18:43
Сергей Федоров к материалу
Еще один год утраченных возможностей
И это всё из-за СОБИРАТЕЛЕЙ ЛАПШИ НА УШАХ что на выборах голосуют не за реально сделанные для них дела, а ...
20.01.2017, 23:50
Сергей Федоров к материалу
Святочный рассказ
ОТЛИЧНО, ТАК ДЕРЖАТЬ!!! Всегда били в ДЕСЯТКУ.
20.01.2017, 22:56
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS Яндекс.Метрика bigmir)net TOP 100
GENII