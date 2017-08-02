Кадры Сумщины: добрый папа Юрий Чмырь

Доверенное лицо Семьи Януковичей подозревается прокуратурой в злостной неуплате налогов. За последние три года на имя дочери Чмырь оформил 11 элитных квартир в центре Киева и три паркоместа

После сообщений о двухкилограммовом «золотом батоне» из резиденции экс-президента Виктора ЯНУКОВИЧА и роскоши из особняка экс-прокурора Виктора ПШОНКИ, считающимися символом коррупции, кажется, уже ничто не могло удивить украинцев в жизни власть имущих. Наши соотечественники уже достаточно осведомлены о том, что может дать власть людям предприимчивым, декларирующим заботу о ближних, но и о собственных интересах не забывающих.

Тем не менее сообщение о 12 квартирах в Киеве, принадлежащих семье бывшего высокопоставленного чиновника Сумской области времен Виктора Януковича, который ныне является действующим депутатом Сумского областного совета, прозвучало как гром с ясного неба. Силовиками имя не называлось. Однако многие сразу догадались, о ком идет речь (еще одной подсказкой стали упоминания о дочери, Шостке, Сумах и Киеве). Но если кто-то сомневался, то его сомнения вскоре были развеяны официальным заявлением председателя Сумской областной организации партии «Відродження» Юрия ЧМЫРЯ о политическом преследовании из-за принципиальной позиции в отстаивании интересов людей.

Нашла коса на камень

Электронная декларация депутата Сумского областного совета заинтересовала фискалов, пристально отслеживающих соответствие доходов и стоимости имеющегося имущества. Но досудебным расследованием занимается следственный отдел прокуратуры Сумской области. Начато уголовное производстве по ч. 1 ст. 212 УК Украины по факту уклонения от уплаты налогов. Санкции данной статьи предусматривают уплату штрафа.

Как сообщил начальник управления расследования уголовных производств следственными органами прокуратуры и процессуального руководства прокуратуры Сумской области Александр ГЛАДЧИШИН, в ходе мониторинга электронных деклараций одного из бывших должностных лиц Сумской области, депутата Сумского областного совета установлено, что на протяжении нескольких лет его дочь, которая, по информации органов фискальной службы, не имеет соответствующего уровня доходов, приобрела 12 квартир и три паркоместа в Киеве. По предварительным неофициальным подсчетам, общая стоимость приобретенного имущества превышает 50 млн грн.

У суда было получено разрешение на проведение обысков. «Установлено, что в одной квартире проживает сам чиновник вместе с семьей, часть квартир снимается посторонними лицами как посуточно, так и на длительное время. Часть пока не используется – в них не закончен ремонт. Все они размещены в центральной части Киева, в элитных домах и домах менее высокого класса. Преимущественно в Печерском районе, одна на Оболони», — заявил он.

Как уточнил начальник первого процессуального отдела уголовного производства прокуратуры Сумской области Андрей БАЙДАК, всего 22 июня было проведено 17 санкционированных обысков на указанных объектах недвижимости и по месту регистрации предприятий, к деятельности которых имеют отношение чиновник и члены его семьи. Изъята документация, которая подтверждает право собственности на квартиры и факты их приобретения, документация о стоимости проведенных ремонтных работ и другие документы, имеющие значение для уголовного производства.

Выяснено, что на эти квартиры быстро оформлялось право собственности, причем лишь двумя нотариусами. «Три квартиры оформляли на основе договора дарения в 2013 г., квартира площадью более 200 кв. м приобретена в 2015 г., в 2016 г. на протяжении двух дней оформлены семь квартир, еще три квартиры оформлены в 2017 г.», — сообщили в прокуратуре.

По ходатайству процессуального руководителя на упомянутые 12 квартир и три паркоместа следственным судьей наложен арест в виде запрета их отчуждения.

Имущество, полученное в результате совершения преступления или является доходом от такой деятельности, может подлежать специальной конфискации.

«Спецконфискация — изъятие в доход государства по решению суда имущества, которое получено вследствии совершения преступления. Есть основания считать, что часть этой недвижимости приобретена по заниженным ценам. Это первое основание для спецконфискации. И другое — если будет доказано, что эти квартиры приобретены за средства, которые аккамулированы в результате неуплаты налогов, судом может быть принято решение о спецконфискации. Чтобы обеспечить выполнение этого возможного решения в будущем, и наложен арест. Арест наложен для запрета отчуждения, запрет в использовании и распоряжении этим имуществом отсутствует», — уточнили в прокуратуре.

Расследование продолжается, принимаются меры для полного и беспристрастного установления обстоятельств совершения уголовного преступления.

Прокурорские как в воду глядели, подчеркнув, что указанное уголовное производство не имеет политического подтекста, а досудебное расследование осуществляется с соблюдением всех определенных законом принципов уголовного производства.

Что написано в декларации

Депутат Сумского облсовета Юрий Чмырь, который не был на сессиях уже больше трех лет, зарегистрирован в Шостке. В декларации указано, что место его фактического проживания совпадает с местом регистрации (что, как теперь становится понятно из сообщения прокуратуры, не совсем правда). Из членов семьи там указана лишь жена Светлана.

В его собственности находится квартира в Киеве площадью 117,2 кв. м, купленная в декабре 2010 г. и машиноместо 13,8 кв. м. У его жены Светланы в собственности квартира (116,1 кв.м) и парковочное место (23,9 кв.м) в Ливадии в Ялте, купленные в июне 2011 г.; а также два земельных участка площадью 50038 и 49811 кв. м в Полтавской области, купленные в 2015 г.

Юрий Чмырь задекларировал часы марок Vacheron Constantin, A.Lange&Sohne, Chronoswiss, Ulysse Nardin, оригинальный коллекционный мяч с подписями игроков первой футбольной команды «FC Barcelona», именную спортивную футболку с автографом игрока «Барселоны», пластину с отпечатком следа ноги Лионеля Месси, коллекционную теннисную футболку с автографом Рафаэля Надаля, а его жена – норковую шубу.

В собственности у Юрия Чмыря имеются два автомобиля – NISSAN ALMERA CLASSIC 2008 г.в. и SKODA OKTAVIA 1.9DLX 2008 г.в., приобретенные в 2008 г.

Светлана Чмырь задекларировала 25% (200 тыс. грн.) корпоративных прав в ООО «Компания «Росмен», зарегистрированной в Донецке.

Юрий Чмырь получил в 2016 г. 24 163 грн. зарплаты в ООО «Корн Фудз интернешнл» и 679 600 грн. дохода от отчуждения имущества – машиноместа, земельного участка и дачного дома. Его жена задекларировала 22 400 грн. зарплаты в ООО «Промтехресурс».

На счетах депутата в банках находится 7 592 грн. (2670 и 4922 грн.), 1 739 евро и 20 482 доллара. У его жены – 572 тыс. долларов в банковском сейфе.

В отчетном периоде Юрий Чмырь заплатил 1 280 грн. процентов по кредиту. Он является членом общественной организации «Сумщина».

Еще претендент

Но не только декларация Юрия Чмыря вызвала вопросы. Активисты «Східного корпуса» неоднократно обращались к руководству Генеральной и областной прокуратуры по проверке деятельности и доходов заместителя прокурора Сумской области Сергея МАСЛЮКА, которого многие называют кумом Чмыря.

14 июня лидер «Схидного корпуса» в Сумах Денис СОКУР получил ответ из прокуратуры Сумской области, из которого следует, что в ходе служебного расследования установлены факты внесения Сергеем Маслюком недостоверных, неточных и неполных данных в декларации за 2015 и 2016 г., а также нарушения им правил внутреннего трудового распорядка работников прокуратуры. Копии выводов служебного расследования направлены в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции и в Генинспекцию Генпрокуратуры для рассмотрения в пределах компетенций. Кроме того, дисциплинарная жалоба направлена в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров.

подверстка

Заявление от «Відродження»

«После того как наша политическая сила заявила, что выступает категорически против убийственной медицинской реформы, против увеличения пенсионного возраста и против продажи земель, сегодня утром к моей семье ворвались с обыском.

Считаю, что это прямой ответ власти на мою политическую деятельность. В последнее время я вместе со своими однопартийцами выступали с заявлениями, направленными против грабительских реформ, которые хочет провести действующая власть.

Мы осудили пенсионную реформу из-за того, что украинцы вынуждены будут работать на 5-10 лет больше — они просто не доживут до пенсии. Мы осудили реформу здравоохранения, так как закрытие больниц — это не реформа, а настоящее уничтожение медицины и желание сделать ее платной. Мы осудили продажу земли, потому что это народное богатство, которое Украина может просто потерять, и мы останемся крепостными в собственном государстве.

Власти это не понравилось! По всей стране начался огромное давление на представителей нашей партии. С трибуны Верховной Рады председатель партии «Возрождение» Виктор Бондарь заявил, что угрозы приобрели системный характер. Но мы не будем молчать! Для меня важно доверие людей — и мы продолжим занимать принципиальную позицию по сохранению и возрождению нашего государства», — сказано в заявлении Сумской областной организации партии.

Врез 1

«Ни одному человеку о подозрении не сообщалось. Ограничения на выезд за границу возможны только на основании решений суда. Такие решения можно принимать в отношении лица, имеющего статус подозреваемого», — сообщили в прокуратуре

Врез 2

Запоздалое зажигание. Обыски проводились в Киеве и Шостке, о Сумах ничего не сказано

Фото пресс-службы партии «Відродження»

Мастер пиара. Юрий Чмырь хотя депутатом и является, но на сессиях Сумского облсовета замечен не был

Досье

Юрий Павлович Чмырь, экс-замглавы Администрации Президента, экс-глава Сумской ОГА.

Родился 7 апреля 1972 г. в Макеевке Донецкой области. В 1994 г. окончил Донецкий государственный технический университет (квалификация — инженер-механик).

Карьера. 1996-1999 гг. — менеджер торгово-промышленного предприятия Донагробуд.

2000-2002 гг. — менеджер, финансовый директор ЗАО Росмен.

2003-2005 гг. — первый заместитель председателя правления, председатель правления ОАО АК Свема (Шостка Сумской области).

2006-2007 гг. — народный депутат Украины V созыва от Партии регионов (№181 в избирательном списке). Член комитета Верховной Рады по вопросам финансов и банковской деятельности. Член специальной контрольной комиссии по вопросам приватизации.

С 30 марта по 16 апреля 2010 г. — народный депутат Украины VІ созыва от Партии регионов (№202 в списке). Член комитета ВР по вопросам экономической политики.

В апреле 2010 г. указом президента Украины Виктора Януковича назначен председателем Сумской областной государственной администрации.

16 декабря 2013 г. указом Януковича уволен с должности главы Сумской ОГА и в тот же день назначен заместителем главы Администрации Президента по гуманитарным вопросам.

26 февраля 2014 г. указом и.о. президента Александра Турчинова уволен с должности замглавы Администрации.

С 2010 по 2014 год председатель Федерации футбола Сумщины.

В 2015 г. — заместитель директора по финансовым вопросам ООО «Корн Фудз Интернешнл». На местных выборах 25 октября 2015 г., возглавляя список партии «Возрождение», избран депутатом Сумского областного совета.

Саша Белая, «Панорама» №27