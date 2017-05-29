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Кадры Сумщины: депутат, директор и небедная женщина

Сегодня, 08:20 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина
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Кадры Сумщины: депутат, директор и небедная женщина

Распоряжением главы Сумской ОГА на должность Директора Департамента образования и науки облгосадминистрации с 6 июня назначена Виктория ГРОБОВА. До назначения работала заместителем директора Сумского филиала Харьковского национального университета внутренних дел.
Депутат Сумского горсовета от фракции БПП «Солидарность». По данным «Чесно» вошла в Топ-5 лидеров по доходам среди депутатов Сумского горсовета.
В прошлом году в Сумском филиале Харьковского национального университета внутренних дел, депутат получила почти 200 тыс. грн. заработной платы. В рейтинг самых богатых депутатов по уровню семейного дохода попала благодаря мужу Анатолию Гробову, который заработал почти миллион как частный предприниматель. Он торгует оптово древесиной и строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием.
Справка. Гробова Виктория Павловна, родилась 1 июля 1970 в г. Сумы. В 1996 году закончила Сумской государственный педагогический институт им. А. С. Макаренко по специальности «История», квалификация — учитель истории средней школы, в 2002 году закончила Национальный университет внутренних дел по специальности «Правоведение», квалификация — юрист.
Имеет степень доктора юридических наук, является профессором кафедры юридических дисциплин. Отмечена нагрудным знаком «Петр Могила» Министерства образования и науки Украины, почетной грамотой Министерства образования и науки Украины, знаком отличия МВД Украины «За содействие органам внутренних дел Украины».

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