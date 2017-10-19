Кадры Сумщины: беглец оперативно задержан

Досудебное следствие установит причины и условия, способствовавшие самовольному побегу солдата из воинской части с оружием.

Сегодня результате первоочередных следственных (розыскных) действий, военной прокуратурой Сумского гарнизона Центрального региона Украины совместно с отделением Полтавского зонального отдела Военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины и Главным управлением Национальной полиции в Сумской области оперативно задержан военнослужащий срочной службы воинской части А1476.

6 ноября во время несения службы в суточном наряде солдат с целью уклониться от обязанностей военной службы самовольно покинул территорию военной части А1476 вместе с выданной ему оружием — автоматом АКС-74 и 60 патронами к нему.

По данному факту военной прокуратурой Сумского гарнизона безотлагательно внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 408 Уголовного кодекса Украины относительно совершения военнослужащим дезертирства с оружием и организовано производство досудебного следствия, в ходе которого, помимо прочего устанавливаются причины и условия, способствовавшие совершению уголовного преступления.

Справка: санкция ч. 3 ст. 408 Уголовного кодекса Украины («Дезертирство») предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет, сообщает Военная прокуратура Центрального региона Украины