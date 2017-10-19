Панорама / сумы / новости / события / комментарии
07.11 Вторник

Кадры Сумщины: беглец оперативно задержан

Сегодня, 16:13 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
Панорама Панорама
Кадры Сумщины: беглец оперативно задержан

Досудебное следствие установит причины и условия, способствовавшие самовольному побегу солдата из воинской части с оружием.
Сегодня результате первоочередных следственных (розыскных) действий, военной прокуратурой Сумского гарнизона Центрального региона Украины совместно с отделением Полтавского зонального отдела Военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины и Главным управлением Национальной полиции в Сумской области оперативно задержан военнослужащий срочной службы воинской части А1476.
6 ноября во время несения службы в суточном наряде солдат с целью уклониться от обязанностей военной службы самовольно покинул территорию военной части А1476 вместе с выданной ему оружием — автоматом АКС-74 и 60 патронами к нему.
По данному факту военной прокуратурой Сумского гарнизона безотлагательно внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 408 Уголовного кодекса Украины относительно совершения военнослужащим дезертирства с оружием и организовано производство досудебного следствия, в ходе которого, помимо прочего устанавливаются причины и условия, способствовавшие совершению уголовного преступления.
Справка: санкция ч. 3 ст. 408 Уголовного кодекса Украины («Дезертирство») предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет, сообщает Военная прокуратура Центрального региона Украины

 

Напечатать Письмо автору Просмотров 38 Комментариев 0

читайте также
Как на Сумщине снимали НДСные сливки
Как на Сумщине снимали НДСные сливки
19.10.2017, 14:14 Новость
Панорама Панорама 19.10.2017, 14:14 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 141 Комментариев 0
Стратегический продукт обнаружили на Сумщине
Стратегический продукт обнаружили на Сумщине
21.09.2017, 08:19 Новость
Панорама Панорама 21.09.2017, 08:19 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 295 Комментариев 0
У Голубовки на Сумщине столкнулись две легковушки
У Голубовки на Сумщине столкнулись две легковушки
21.09.2017, 07:25 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 21.09.2017, 07:25 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 308 Комментариев 0
Шок и травмы: ДТП на Сумщине (фото) 6 фото
Шок и травмы: ДТП на Сумщине (фото)
20.09.2017, 18:13 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 20.09.2017, 18:13 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 163 Комментариев 0
Опасная работа: на Сумщине травмирована женщина
Опасная работа: на Сумщине травмирована женщина
20.09.2017, 16:19 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 20.09.2017, 16:19 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 205 Комментариев 0
Не от хорошей жизни: самоубийство пенсионеров на Сумщине
Не от хорошей жизни: самоубийство пенсионеров на Сумщине
11.08.2017, 17:20 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 11.08.2017, 17:20 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 269 Комментариев 1
Дело Чмыря: суд обратил внимание на не соблюдение процедуры
Дело Чмыря: суд обратил внимание на не соблюдение процедуры
11.08.2017, 14:11 Новость
Панорама Панорама 11.08.2017, 14:11 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 182 Комментариев 0
ДТП в Конотопе: столкновение с последствиями
ДТП в Конотопе: столкновение с последствиями
10.08.2017, 14:35 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 10.08.2017, 14:35 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 194 Комментариев 2
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Миколаївський цукровий завод: стабільність і розвиток
Сегодня, 18:00
admin adminych admin adminych Сегодня, 18:00 Категория: Новость Рубрика: Без рубрики Регион: Сумщина Просмотров 129 Комментариев 0
Газета «Панорама» и Сумская областная филармония собирают «Дружнє коло»!
Сегодня, 12:30
admin adminych admin adminych Сегодня, 12:30 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 17 Комментариев 0
В Сумах расширится производство АО «Технология»
02.11.2017, 14:30
admin adminych admin adminych 02.11.2017, 14:30 Категория: Новость Рубрика: Без рубрики Регион: Сумы Просмотров 444 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 1 580 Комментариев 0
Опросы

Как вы считаете, главные причины резкого роста числа ДТП - это...
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
«Первая Вода»: системы очистки воды для бытовых и промышленных целей
03.11.2017, 18:08
admin adminych admin adminych 03.11.2017, 18:08 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 22 Комментариев 0
НБУ: держим руку на курсе
02.11.2017, 16:34
admin adminych admin adminych 02.11.2017, 16:34 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 15 Комментариев 0
Как работать с биллбордами в Харькове?
01.11.2017, 12:05
admin adminych admin adminych 01.11.2017, 12:05 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 23 Комментариев 0
Баннеры на все случаи жизни
30.10.2017, 19:11
admin adminych admin adminych 30.10.2017, 19:11 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 25 Комментариев 0
Офисные светодиодные светильники – комфорт, экономия и стиль
26.10.2017, 11:24
admin adminych admin adminych 26.10.2017, 11:24 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 54 Комментариев 1
последние комментарии
Семен Семенович к материалу
Площадная демократия сработала! В Сумах обсудят тарифообразование (фото)
Соколов может и пиарщик, согласен. А мэр почему согласен с повышением тарифов? Терзают меня смутные сомнения... Мэр говорит, что у ...
04.11.2017, 00:21
Сергей Федоров к материалу
Площадная демократия сработала! В Сумах обсудят тарифообразование (фото)
Почему Александр Соколов ПИАРЩИК ибо его НЕ ИНТЕРИСУЕТ ПЕРВОПРИЧИНА роста тарифов и цен. Почему этот борец «За життя» огрызков БАНДЫ ...
02.11.2017, 20:32
Сергей Федоров к материалу
В Сумах может подорожать холодная вода и стоки, отопление и горячая вода
Почему Александр Соколов ПИАРЩИК, почему этот борец «За життя» огрызков БАНДЫ УГОЛОВНЫХ БЕСПРЕДЕЛЬЩИКОВ Януковича, пытающихся для дерибана ВЕРНУТЬСЯ к НАРОДНОМУ ...
01.11.2017, 22:41
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS bigmir)net TOP 100
GENII