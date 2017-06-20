16 июня горсовет решил создать управление по вопросам труда. По результатам конкурсного отбора его возглавил Анатолий ЗАНЧЕНКО. Об этом сообщил мэр Сум на аппаратном совещании 21 августа.
Анатолий Занченко родился в Сумах в 1965 году. Имеет полное высшее образование по специальности «Учет и аудит». В течение 16 лет (март 2000 — март 2016 года) работал в структуре Пенсионного фонда Украины.
Кадры Сум: знакомые все лица
16 июня горсовет решил создать управление по вопросам труда. По результатам конкурсного отбора его возглавил Анатолий ЗАНЧЕНКО. Об этом сообщил мэр Сум на аппаратном совещании 21 августа.
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