Кадры Сум: знакомые все лица

16 июня горсовет решил создать управление по вопросам труда. По результатам конкурсного отбора его возглавил Анатолий ЗАНЧЕНКО. Об этом сообщил мэр Сум на аппаратном совещании 21 августа.

Анатолий Занченко родился в Сумах в 1965 году. Имеет полное высшее образование по специальности «Учет и аудит». В течение 16 лет (март 2000 — март 2016 года) работал в структуре Пенсионного фонда Украины.