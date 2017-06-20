Панорама / сумы / новости / события / комментарии
22.08 Вторник

Кадры Сум: знакомые все лица

Сегодня, 13:36 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Панорама Панорама
Кадры Сум: знакомые все лица

16 июня горсовет решил создать управление по вопросам труда. По результатам конкурсного отбора его возглавил Анатолий ЗАНЧЕНКО. Об этом сообщил мэр Сум на аппаратном совещании 21 августа.
Анатолий Занченко родился в Сумах в 1965 году. Имеет полное высшее образование по специальности «Учет и аудит». В течение 16 лет (март 2000 — март 2016 года) работал в структуре Пенсионного фонда Украины.

Напечатать Письмо автору Просмотров 217 Комментариев 0

читайте также
В Сумах жадность фраера сгубила
В Сумах жадность фраера сгубила
20.06.2017, 15:35 Новость
Панорама Панорама 20.06.2017, 15:35 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Политика Регион: Сумы Просмотров 241 Комментариев 0
«Глухой» пьяный без прав ездил по Сумам
«Глухой» пьяный без прав ездил по Сумам
19.06.2017, 18:18 Новость
Панорама Панорама 19.06.2017, 18:18 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 107 Комментариев 0
Досугом сумской молодежи займется узник совести
Досугом сумской молодежи займется узник совести
19.06.2017, 09:19 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 19.06.2017, 09:19 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 216 Комментариев 0
Мирно разъехались в центре Сум (фото) 3 фото
Мирно разъехались в центре Сум (фото)
15.06.2017, 17:19 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 15.06.2017, 17:19 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 611 Комментариев 0
Сумы — донорская столица. Не в масштабах Украины, а в планетарном! (фото) 5 фото
Сумы — донорская столица. Не в масштабах Украины, а в планетарном! (фото)
14.06.2017, 19:03 Новость
Алексей Сикорский Алексей Сикорский 14.06.2017, 19:03 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 247 Комментариев 0
Рогатое пополнение в Сумах (фото) 2 фото
Рогатое пополнение в Сумах (фото)
13.06.2017, 15:15 Новость
Панорама Панорама 13.06.2017, 15:15 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 527 Комментариев 0
Сумскому «Авангарду» перепало из Киева
Сумскому «Авангарду» перепало из Киева
09.06.2017, 10:18 Новость
Панорама Панорама 09.06.2017, 10:18 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 326 Комментариев 0
В Сумах простятся с погибшим в ДТП священником
В Сумах простятся с погибшим в ДТП священником
08.06.2017, 08:32 Новость
Панорама Панорама 08.06.2017, 08:32 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество Регион: Сумы Просмотров 2 087 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
На что важно обратить внимание при выборе постельного белья
17.08.2017, 17:39
admin adminych admin adminych 17.08.2017, 17:39 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 31 Комментариев 0
В місті Тростянець пройде 5-й ювілейний музичний фестиваль «СХІД-РОК»
25.07.2017, 14:16
admin adminych admin adminych 25.07.2017, 14:16 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 64 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 1 260 Комментариев 0
Опросы

Что для вас День Независимости?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Боди для новорожденных в Babyhit
17.08.2017, 15:16
admin adminych admin adminych 17.08.2017, 15:16 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 28 Комментариев 1
Кредит онлайн на карту: быстро, просто, удобно
17.08.2017, 14:59
admin adminych admin adminych 17.08.2017, 14:59 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 102 Комментариев 0
Как купить качественные детали для грузового автомобиля
17.08.2017, 14:24
admin adminych admin adminych 17.08.2017, 14:24 Категория: Рубрика: Автотранспорт Регионы: Все Просмотров 33 Комментариев 0
Онлайн-кредит – выгодное и быстрое кредитование от Krediti Online
14.08.2017, 10:34
admin adminych admin adminych 14.08.2017, 10:34 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 333 Комментариев 0
Четыре совета по изучению иностранных слов
10.08.2017, 15:36
admin adminych admin adminych 10.08.2017, 15:36 Категория: Рубрика: Образование, наука Регионы: Все Просмотров 29 Комментариев 0
последние комментарии
Петро Васильович к материалу
Як на Сумщині знищили близько тисячі прихильників Мазепи
А як знищувалися козаки шведами, чому не пишете? Зокрема звірства експедиційного корпусу Функа, ось свідчення - щоденник Адлерфельда: «10 грудня ...
20.08.2017, 21:12
Сергей Федоров к материалу
На Сумщине двое полезли в петлю
И такие результаты "ЖИЗНИ ПО НОВОМУ" для людей, БЕСПРЕДЕЛ власти, РОСТ цен, тарифов, ОБНИЩАНИЕ народа и РАЗВОРОВЫВАНИЕ народного Бюджета страны ...
19.08.2017, 22:46
albelen44 к материалу
Боди для новорожденных в Babyhit
Да сейчас столько хороших магазинов с детской одеждой, я всегда заказываю через Интернет так в разы дешевле, чем на рынке. ...
19.08.2017, 17:15
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS bigmir)net TOP 100
GENII