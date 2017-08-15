Кадры Сум: юбилей хирурга

30 сентября исполняется 80 лет Владимиру Николаевичу Неустроеву — Врачу от Бога

Как-то погожим апрельским днем 1965 года на пороге кабинета начальника Сумского горздравотдела Тамары МИХЕЕВОЙ появился невысокий худощавый юноша. Протянул диплом, трудовую книжку — и сразу же получил предложение и работы, и жилья. В Сумах на базе 5-й городской больницы создавалось тогда новое хирургическое отделение, и был резкий дефицит специалистов. Выпускник Читинского медицинского института, уже имевший опыт работы хирурга в Тюменской области (главным хирургом Нижне-Тавдинского района), показался чиновнице ценным и перспективным кадром. И она не ошиблась. Спустя несколько лет Владимир НЕУСТРОЕВ возглавил второе хирургическое отделение в 5-й городской больнице и успешно руководил им 30 лет, вдобавок в течение 20 лет занимал должность главного хирурга города. После — принимал активное участие в создании первой частной хирургической клиники в Сумах «Силмед» и был ее первым заведующим. Отработал на ниве здравоохранения полвека и ушел на отдых в 75 лет.

- Мой утренний график не изменился, — рассказывает юбиляр, — просыпаюсь каждый день в 6.30, полчаса обязательно делаю зарядку и дальше занимаюсь своими и семейными делами. Отвожу младшего внука в школу. Очень люблю водить машину. А еще заниматься на даче. Небольшое дачное хозяйство в одном из сел Белопольского района позволяет обеспечить семью картофелем, овощами, фруктами. Но дело даже не в урожае — просто очень люблю заниматься «на земле».

Сны хирурга

- А по ночам снится, как я оперирую. Сейчас, правда, уже меньше, а раньше — часто. Очень любил свою профессию. Мне в этом плане повезло. Не представляю, как человек идет на работу, которая ему не нравится. Я всегда на работу приходил с радостью.

За полвека хирург НЕУСТРОЕВ провел более 20 тыс. операций. В городе, наверное, нет человека, который бы не знал его имени.

- Часто люди подходят на улице, здороваются, благодарят. Я многих уже не узнаю. А человек начинает рассказывать: «Владимир Николаевич, вы мне операцию делали 25 лет назад…». Один давний случай особо запомнился. Шел с работы, возле ДК «Химик» подошли, как их называют, гопники. Сначала двое стали с «вопросами» приставать, потом приблизились еще несколько человек. И тут один узнал: «Так это же наш хирург!» Развернулись и ушли. Такая вот народная популярность, — смеется НЕУСТРОЕВ.

Его талант и трудолюбие ценили и люди, и государства. При СССР он был награжден орденом Трудового Красного знамени, медалью «За трудовые отличия», при независимой Украине — отмечен профессиональной медалью Н.И. Пирогова и почетным Знаком города Сумы «За заслуги 1-й степени». Активная общественная позиция чуть не привела его в Верховный Совет СССР последнего созыва. Однако у избирателей победил здравый смысл: «Он в Москву уедет, а кто же будет нас лечить?» — возмущались сумчане, и в результате выборы по 512-му избирательному округу (г. Сумы) выиграл преподаватель СфХПИ Эдуард КОЗИН. А через два года Советский Союз распался.

- Сейчас принято ругать прошлое. А я скажу, что работали мы на совесть и медицина при Советском Союзе была на высоком уровне. Возможно, мы уступали в вопросе оснащенности современным медицинским оборудованием, но головы и руки у наших врачей работали отлично. У нас бывали делегации врачей из других стран. Голландцы, например, сказали, что если бы нам предоставили новейшее оборудование, то мы бы творили чудеса. Болгарские коллеги восхищались нашим профессионализмом.

Будучи прекрасным специалистом, хирург высшей квалификации НЕУСТРОЕВ и сам воспитал несколько десятков отличных специалистов. Его бывшие интерны сейчас оперируют пациентов, возглавляют хирургические отделения, руководят медицинскими учреждениями (например, в Сумах — главные врачи 5-й клинической больницы ПЕТРЕНКО В.Ю. и онкологического диспансера КОНАНЫХИН В.И.) и занимаются научной деятельностью (два доктора медицинских наук и несколько кандидатов) по всей Украине.

Семья хирурга

- Почти всю жизнь для меня главным в жизни была работа. И только сейчас я могу сказать, что по-настоящему важно в жизни. Во-первых, сама жизнь. Очень интересно жить. Во-вторых, семья. И только в-третьих — работа. С семьей мне повезло. Я очень много работал, но всегда знал, что у меня есть прекрасная семья. И я никогда и ни ради каких целей не ставил ее под удар. И, кстати (тут юбиляр хитро улыбается) откуда ни было, какой ни был, но я всегда шел только домой!

С будущей женой НЕУСТРОЕВ познакомился тоже на работе. На операционном столе. Молодой врач сделал успешную операцию симпатичной девушке, после ее выписки из больницы узнал из медицинской карточки домашний адрес и пришел знакомиться. Лидия Александровна родом из Полтавской области, по распределению после Харьковского политехнического института приехала в Сумы работать инженером-конструктором на завод электронных микроскопов. И вот они — полвека вместе. Семейное достояние: 3 дочери, 6 внуков и уже 4 правнука.

- Сейчас я уже и представить не могу, как бы я жил без Лиды. Понимаете, за столько лет мы стали одним целым. Нет, даже думать не хочу — мы всегда были и будем вместе.

Мечты хирурга

- О чем можно мечтать в моем возрасте, когда жизнь, можно сказать, уже состоялась? Хотелось бы пожить еще. Надеюсь на свое сибирское здоровье. В моем роду все были крепкого здоровья и жили долго. И самое главное, я очень хочу сейчас мира для Украины. Я давным-давно приехал в Украину из Забайкалья, и все прекрасное в моей жизни случилось здесь: семья, работа — вся моя счастливая жизнь. Счастливой, мирной жизни я желаю и всем украинцам. Будьмо!

Фото 1 «В жизни главное — сама жизнь!» — уверен 80-летний юбиляр

Фото 2 В Сумы Владимир Неустроев приехал в поисках интересной работы

Фото 3 Вопреки классику: Каждая счастливая семья счастлива по-своему! Полвека вместе — улыбаясь друг другу

Настя Макаренко, «Панорама» №40