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Кадры Сум: Владимир Руденко о КП «Центр ухода за животными»

Сегодня, 10:10 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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Кадры Сум: Владимир Руденко о КП «Центр ухода за животными»

Еще в августе 2015 года горсовет утвердил правила обращения с животными на территории Сум, согласно которым регулирование численности бездомных животных путем эвтаназии запрещено. Предполагалось создание центра гуманного обращения с животными. 26 октября 2016 г. решением горсовета создано КП «Центр ухода за животными». На это предприятие возложен контроль соблюдения правил содержания животных в Сумах; регулирование численности; поиск новых владельцев животных, а также организация и содержание приютов для бездомных собак и кошек.
1 июня директором КП «Центр ухода за животными» назначен экс-депутат Сумского горсовета (2006-2010 г.), экс-директор КП «Сумыжилкомсервис» (2009-2011 гг.) Владимир РУДЕНКО. Контракт с ним заключен на год. Мы встретились с Владимиром Семеновичем, чтобы узнать о планах и перспективах работы предприятия.
Владимир Руденко: Сегодня предприятия практически нет. Занимаюсь оформлением документов на его открытие. Есть директор, у которого нет офиса, телефона и машины. Есть печать, которую он сделал за свои деньги, и собственная 28-летняя машина, на которой он вместе с кинологом выезжает по сигналам.
Есть решение горсовета о даче разрешения на выделение земельного участка под приют на ул. Римского-Корсакова. Сейчас оформляю заказ на разработку проекта землеотвода. С департаментом инфраструктуры согласовал кандидатуру главного бухгалтера, затем нужно будет согласовывать заместителя директора и общую структуру.
По моему мнению, чтобы избежать сегодняшних организационных проблем, нужно было создать дочернее предприятие при КП «Сумыжилкомсервис».
r: Сколько выделили для создания предприятия?
В.Р.: Уставный фонд — 1 млн грн. Денег в бюджете нет. Сейчас заложили в программу и внесли в бюджет 500 тыс. грн. на приобретение автомобиля, 25 тыс. грн. на приобретение оргтехники и 28 тыс. грн. перебросили с «Сумыжилкомсервиса» на текущие расходы и зарплату.
Деньги на автомобиль поступят в сентябре, до этого должен провести тендер. Первая задача, которая поставлена передо мной, — убрать с ул. Кондратьева приют. Думаю, в июле он будет на ул. Р.-Корсакова. Тогда можно будет завозить материалы и начинать строить. К тому времени у меня уже будет проект землеотвода, затем закажу проект самого приюта. До конца августа там нужно иметь свои вольеры.
r: Каков штат предприятия?
В.Р.: Вообще, на предприятии с уже функционирующим приютом должны работать 23 человека. В управлении предприятия — директор, заместитель, главный бухгалтер, экономист, кинолог и ветврач. Это те люди, которые будут заниматься регистрацией собак. Мой заместитель, по сути, должен стать управляющим приюта. Там свой штат — сторожа, повара, кормильцы собак, ветврач и фельдшер.
r: Известно, сколько в городе бездомных собак?
В.Р.: В городе, по разным оценкам от 800 до 4000, бездомных собак. Я ориентируюсь на 1200. Если сделаем приют на 400 собак, то для города это будет вполне достаточно. На июль запланировали приезд киевских специалистов, у которых есть программа для пересчета собак. Тогда и узнаем, сколько их в Сумах.
Существующий на ул. Кондратьева центр передержки рассчитан на 270 собак. Для волонтеров главное — создать благоприятные условия для жизни животных, а мне нужно, чтобы в городе люди жили комфортно. Сейчас нужно массово провести стерилизацию собак по заявкам и информации, выловить всех агрессивных. Специалисты говорят, что если таких забрать, то стай не будет. У собак есть своя психология.
r: Почему все говорят о луцком приюте?
В.Р.: У нас теоретически должен быть лучше, так как в Луцке приют расположен практически в жилой зоне и люди там жалуются. Разрешается 300 м от жилья. Приют в Сумах в районе аэропорта расположен в 100 м от строящихся коттеджей.
Хочу съездить в Черновцы. Они всем собакам, которые через них прошли, на уши цепляют клипсу с номером. У нас плохо то, что, если с собаки сняли ошейник, ее никто не узнает. Чипы нужны для общей статистики. Часто читаем объявления о пропаже собак. Если бы они были с клипсой или с чипом, то по номеру поиск был бы легче.
r: Вы оформляете землю на ул. Римского-Корсакова. Сколько времени вам понадобится?
В.Р.: Думаю, месяц. Как только выделяют землю, заказываю проект приюта. Прошу проектантов выйти на место и обозначить территорию. Начинаем ее зачищать и убирать. Написал служебку, что там по периметру надо поставить полкилометра забора. На это надо 120 тыс. грн.
r: Вы просчитывали, во сколько может обойтись содержание собак в приюте?
В.Р.: По ценам начала этого года содержание одной собаки в месяц — порядка 300 грн. По нормам, собак надо кормить мясом, так что надо все по-новому пересчитывать. Надеюсь, что нам удастся расширить общественный приют. Это позволит нам сэкономить средства. Например, КП возьмет на себя стерилизацию. Стерилизовать собаку — 300-400 грн. в зависимости от веса. Нам выгодно работать сообща. Если муниципалитет занимается проблемами животных, то и волонтеры могут претендовать на гранты.
r: А кладбище животных в Сумах появится?
В.Р.: Думаю, нам это не нужно. Найти в городе место для кладбища для животных проблематично. Яма Беккери на полигоне не безгранична. Буду предлагать бюджету купить крематорий для собак на следующий год. Он стоит 300 тыс. грн. Занимает немного места, может принимать и другие биоотходы.
Инна Стасова, «Панорама» №27

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